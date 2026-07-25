Leones FC, propiedad de la familia Messi, recibió esta tarde la visita de Lionel en el partido que el dueño de casa perdió 2 a 0 ante Central Córdoba por la 21ª fecha de la Primera C.

La institución que preside Matías Messi fue fundada por el ciudadano ilustre de Rosario y su familia en el 2015 y, desde entonces, siempre se esperó por la presencia del capitán argentino.

Hoy, ese sueño se hizo realidad y pudo ser disfrutado por los futbolistas de inferiores de la institución y sólo algunos medios de comunicación que se encontraban en el predio de la ciudad de Arroyo Seco cubriendo las alternativas del compromiso.

Lionel Messi llegó al espacio acompañado por sobrinos, en camioneta y ocupó uno de los palcos ubicados en la cabecera del campo de juego. Juntos dejaron la tranquilidad del hogar en un barrio privado de Funes, también próximo a Rosario, donde el subcampeón del mundo pasa algunos días de descanso y acompañando a su padre, Jorge, que no atraviesa un buen momento de salud.

Les ganaron los nervios

La presencia de Lionel Messi parece haber condicionado a los jugadores de Leones FC, cuartos en la tabla de posiciones de la zona B hasta esta tarde en la que terminaron cayendo como locales ante un rival que llegó a la cita en la mitad de la tabla.

Por el momento, la campaña del club de los Messi se mantiene en puestos de playoffs y sueña con el segundo ascenso a la B Metropolitana. Por el momento, el líder del grupo es Cañuelas que esta tarde también perdió de local (1 a 0) ante Muñiz. Gran chance para Luján de darle alcance, si es que gana en el compromiso del domingo como local ante Central Ballester.