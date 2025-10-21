Puro combate: el Magic Arena volvió a sacudir Neuquén a todo MMA

El pasado sábado 18 de octubre, Casino Magic se transformó en el epicentro de la acción en Neuquén con la 14ª edición del Magic Arena, el evento de artes marciales mixtas más esperado de la región. La velada reunió a un público numeroso y entusiasta, que disfrutó durante más de dos horas de 15 combates intensos: once de MMA y cinco de kickboxing, en categorías amateur, semiprofesional y profesional.

Entre los protagonistas se destacaron peleadores locales, regionales y nacionales, así como invitados internacionales provenientes de Chile, lo que sumó un atractivo extra a la cita y demostró el crecimiento y la consolidación de la disciplina en el sur del país. La presencia de competidores trasandinos generó una expectativa especial entre los asistentes, que pudieron presenciar estilos y técnicas variadas.

Peleadores listos y pesaje oficial: la antesala de la acción en el Magic Arena

Nico “El Perro” Vargas y la academia PV Team aportaron siete peleadores. Entre los combates más destacados se contó la actuación de Juan Medina, quien ganó por sumisión mediante un triángulo en el segundo round, y la última pelea profesional de la noche, en la que Trevelin se impuso a un peleador chileno con una llave de mataleón de jiu jitsu.

El evento, mostró cómo la pasión por las artes marciales ha logrado consolidar un espacio de nivel profesional en la región. Vargas, quien peleó hasta los 38 años y participó en competencias en Chile y toda la región, afirmó que desde joven se preparó para liderar este proyecto, viajando a Buenos Aires y participando en torneos para ganar experiencia.

La cita no solo destacó la calidad deportiva, sino también el alcance del Magic Arena, que reunió a público de distintas localidades, incluyendo Plottier, Villa Regina, General Roca, Cinco Saltos y Comodoro Rivadavia, consolidando a Neuquén como un punto de referencia para las MMA en la región.

Con esta edición, el Magic Arena reafirma su crecimiento, su convocatoria internacional y la posibilidad de seguir disfrutando de veladas llenas de emoción, talento y adrenalina en el sur del país.