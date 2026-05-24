Eduardo Coudet perdió la compostura totalmente en el desenlace de la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura 2026 que consagró al equipo cordobés en el Mario Alberto Kempes por 3 a 2, un estadio maldito para el actual entrenador del flamante subcampeón.

Terminada la final, el actual técnico Millonario le recriminó a puro grito a Yael Falcón Pérez: “Ustedes me c… en esta cancha la tercera final”.

Lo que recordó el Chacho tras los goles de Nicolás Uvita Fernández fue lo sucedido en la final de la Copa Argentina en 2015 cuando sí se vio perjudicado por los árbitros ante Boca que terminó consagrándose ante su Central.

Al año siguiente también le tocó retirarse perdedor con los rosarinos, justamente ante River por el mismo trofeo, y en la tarde de este 24 de mayo sufrió la caída con el Millonario ante Belgrano.

Motivo de enojo

El enojo del entrenador tuvo que ver con el penal que le dio la chance a Belgrano de alcanzar el 2 a 2, luego de una mano de Lautaro Rivero en la puerta del área grande a poco del desenlace.

Falcón Pérez terminó sancionado la pena máxima tras la revisión en el VAR, pero las imágenes dejaron librada a su interpretación la situación que modificó el encuentro.

Para el entrenador que llegó a suceder a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes del club de Núñez no hubo razones y su protesta terminó costándole la expulsión en los instantes finales.

Tras el pitazo final volvió a ingresar al campo de juego, fuera de sí, con el mismo reclamo hacia el juez que ahora podría construir un informe contundente en su contra y desató una ola de críticas en su contra.