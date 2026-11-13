Guido Carrillo volvió a ser decisivo en una final ganada por Estudiantes de La Plata y con su gol a Independiente Rivadavia en Córdoba que valió la Supercopa Argentina alcanzó una marca histórica que hacía 84 años no se igualaba en el país.

El delantero nacido en la ciudad de Magdalena, provincia de Buenos Aires, se convirtió en el cuarto futbolista en marcar en cuatro competiciones diferentes organizadas por AFA, con el agregado que siempre que sacudió la red, valió una vuelta olímpica.

A su cabezazo furibundo ante La Lepra a los 10 minutos del complemento, se suma el tanto para la consagración de la institución platense en 2023 por Copa Argentina ante Defensa y Justicia (1 a 0), en el 3 a 0 contra Vélez por Trofeo de Campeones del año 2024 y en el 1 a 1 (ganó en penales) contra Racing por el Clausura 2025.

Bernabé Ferreyra (1932), Adolfo Pedernera (1942) y Jaime Sarlanga (1946) habían sido los otros tres goleadores en anotar sus nombres en la nómina de goleadores durante cuatro finales consecutivas en el fútbol argentino. Una racha impresionante que ahora buscara extender en la gran final de la Copa Libertadores, ante Palmeiras en Uruguay,

“Era un partido importante en lo anímico, previo a la final de la Copa. Esto nos da mucho ánimo para pensar en lo que se nos viene”, expresó ante la transmisión oficial el gran goleador.

Una manera de vivir

Al momento de analizar la definición contra los mendocinos, Carrillo no le quitó valor a lo hecho por el plantel. “Se nos terminó dando como es nuestra forma de vivir, pero el valor fue que no nos caímos cuando nos empataron”, arrancó.

Carrillo marcó goles en las últimas cuatro finales que disputó Estudiantes, todas en años consecutivos desde el 2023.

Luego del gol de Lucas Alario, su reemplazante a poco del final cuando el Pincha ganaba 2 a 0, Estudiantes lo sacó adelante. “Creo que después del gol lo resolvimos bien, más allá de los intentos de ellos”, cerró.