Era el clásico del morbo, y la gente lo hizo saber así. En el duelo de la jornada entre Racing y River, el público racinguista recibió con hostilidad a Marcos Acuña y Maximiliano Salas en lo que fue su regreso al Cilindro. Ambos ex académicos sintieron desde el calentamiento previo el rigor de la gente, dolida por el no retorno del defensor y la controvertida salida del delantero.

Desde antes de que comenzara el partido, que terminó 3-2 en favor de la Academia, ambos futbolistas fueron blanco de una catarata de silbidos e insultos por parte de los hinchas. Se escucharon cánticos como "Acuña, hijo de p..., la p... que te parió" para el neuquino, que tuvo un intercambio tenso con la hinchada en el duelo de Copa Argentina hace poco más de un mes, mientras que a Salas le entonaron "el que no salta es un traidor", mientras en el estadio sonaba de fondo la canción "Traicionera", de Sebastián Yatra, un guiño del Cilindro para que los simpatizantes locales desplieguen su rechazo.

La tensión se intensificó cuando Salas se dirigió al banco local para saludar a Gustavo Costas y a varios de sus ex compañeros. Este gesto no fue bien recibido por la gente, que empezó a manifestarse contra el delantero con el mencionado cántico que hacía referencia a su salida, en la que River ejecutó su cláusula de rescisión de 9 millones de dólares y se lo llevó cuando el atacante había iniciado contactos para renovar su vínculo en Avellaneda.

La relación entre Acuña y Racing viene deteriorada desde su regreso al fútbol argentino. Su salida hacia Europa se vivió en medio de un fuerte vínculo con la Academia, donde fue campeón en 2014. No obstante, su regreso a Núñez generó un tire y afloje con la dirigencia de Víctor Blanco, a la que el jugador responsabilizó por no haber hecho el esfuerzo necesario para su vuelta. Ya enfrentándose a los de Avellaneda con River, la situación empeoró: el Huevo realizó jueguitos con la cabeza frente a la hinchada local y eso desató un escandaloso cierre del partido donde el neuquino fue escupido por Adrián Balboa.

Por último, otro de los ex que volvió a enfrentar a Racing fue el colombiano Juan Fernando Quintero, que ingresó en el segundo tiempo y, si bien fue silbado, la hostilidad fue mucho menor. En el partido, Juanfer respondió con un golazo que puso el 2-1 para el visitante, pero decidió no celebrar en respeto a su pasado racinguista.