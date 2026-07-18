Entre los atractivos del partido por el tercer puesto en el Hard Rock de Miami está la lucha por el Botín de Oro en el Mundial 2026 que ya lo tiene al francés Kylian Mbappé liderando la grilla por dos goles de ventaja sobre Lionel Messi que tiene 8 y juega el domingo.

El 10 francés cumplió con la tarea en el comienzo del segundo tiempo ante los británicos, después de una primera parte muy pobre de su equipo (perdía 4 a 0), pero en la que el delantero contó con dos muy buenas chances de seguir alimentando su estadística.

Entonado por el golpe de efecto, minutos más tarde, su compañero Barcalá continuó con la remontada y nuevamente él se hizo presente antes de la pausa de rehidratación para dejar a su equipo a tiro de la igualdad con otra muy buena definición por el centro del ataque.

Aunque la presencia del jugador del Real Madrid no es la única amenaza para el argentino en este nuevo logro para su carrera deportiva, el compañero de club del atacante Blue, Jude Bellingham, llegó a seis en la campaña, mientras que Harry Kane también tiene media docena en esta competencia y los dos marcarán presente en La Florida, aunque no desde el arranque ya que comenzaron sentados en el banco de suplentes británico.

Lionel Messi se presentará el domingo en New Jersey contra España en la final del Mundial 2026.

Quien venía muy bien perfilado en esa pelea de artilleros era el noruego Earling Haaland que se quedó sin chances de seguir sumando después de perder en cuartos de final ante Inglaterra.

La otra pelea

Además, Mbappé y Messi tienen un mano a mano por quedar al término de este Mundial como el máximo artillero en la historia de la competencia.

Allí, el capitán argentino tenía ventaja de uno porque sumaba 21 conquistas antes de ponerse en marcha el partido por el último lugar del podio. Ahora, Mbappé también cuenta 21 en la misma cantidad de partidos disputados. Números realmente impresionantes.