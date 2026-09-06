Se disputa la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur. En la Región Patagónica, el grupo 11 y 12 verán acción a lo largo de todo el Alto Valle. Roca vs La Amistad uno de los destacados, entre los equipos rionegrinos, mientras que Alianza recibirá a Maronese en Cutral Co.

Diferentes realidades de los cinco equipos neuquinos en el debut del Federal. Alianza fue el que sacó ventaja con un sólido 5-0 en la primera fecha ante Rio Grande. Ahora tendrá tres juegos seguidos de local donde el primero será en el Pedro Ducas ante Maronese, quien igualó en el debut contra el rojo. Lautaro Fonceca impartirá justicia en el cotejo que iniciará desde las 16hs.

En simultáneo, y también por el Grupo 12, Independiente se presenta en casa ante el golpeado Rio Grande. El rojo sumó en el oeste capitalino y ahora va por un buen resultado en casa. Por su parte Rio, cayó duramente en su debut absoluto en el torneo, y tendrá la misión de cambiar su cara en La Chacra, desde las 16hs y con arbitraje de Lucas Hernández.

Roca vs La Amistad, se lleva las miradas por el grupo 11

En el Grupo 11, el cotejo destacado estará en el Luis Maiolino. Desde las 14hs y con el arbitraje de Darío Machi, el Deportivo Roca recibe a La Amistad, que en la ida cayó sorpresivamente ante Unión de Allen de local, y necesita recuperar fuera de casa lo perdido. El Naranja rescató un valioso punto en San Patricio.

Desde las 16hs, en Allen, la sorpresa del debut: Unión Alem Progresista, se verá las caras con San Patricio del Chañar, quien sumó en el debut, pero necesita los tres puntos fuera de casa.

Además, Atlético Regina se medirá con Darwin con arbitraje de Martín Molina desde las 16hs, juego por el grupo 18.

Los primeros des de los grupos conformados por 4 equipos clasificaran a los octavos de final, mientras que el primero y los mejores segundos de los grupos de 3 equipos, disputará una reclasificación previa a conformar el cuadro de los mejores 16 de la región patagónica.