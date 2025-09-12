En medio de los rumores de una posible vinculación entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes, un nuevo video puso en el centro de la escena a la modelo y expareja de Martín Demichelis. Las imágenes muestran a Anderson junto a Juanjo Purata, delantero mexicano del Club Tigres, en un shopping de México.

El periodista Pepe Ochoa, durante su participación en LAM, explicó que "hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México" y destacó que este material llegó justo cuando se hablaba de una supuesta infidelidad relacionada con Anderson y Paredes.

Ochoa agregó: "Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes. Apareció un video con un jugador que no es Paredes". También manifestó sus dudas respecto a la actitud de Anderson en el video, señalando que "qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona".

Evangelina Anderson y Juanjo Purata, juntos en México.

Sobre el desarrollo del encuentro, el periodista detalló que "lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos". Estas acciones alimentan las especulaciones sobre una posible relación extramatrimonial.

Para conocer la versión del futbolista, el panelista se comunicó con Juanjo Purata, quien reconoció que "en un momento existió un run run entre este futbolista y ella", sin brindar mayores detalles sobre la naturaleza de esa relación.