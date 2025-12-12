Rubens Sambueza, ex futbolista y figura emblemática del fútbol argentino y mexicano, con más de 20 años de carrera profesional al máximo nivel, visitó el SAF (Salón de Actividades Físicas) de Villa Pehuenia-Moquehue para reunirse con el equipo municipal de gestión deportiva.

El parte de prensa del municipio indicó que "con gran calidez, Sambueza se acercó para compartir su experiencia, brindar palabras de apoyo y acompañar el crecimiento del deporte en nuestra localidad, especialmente del fútbol, disciplina a la que dedicó toda su vida y donde construyó una trayectoria admirable".

El oriundo de Zapala, debutó en la primera de River Plate en 2003, donde se coronó campeón del Torneo Clausura 2004. Su carrera continuó en el fútbol internacional con pasos por Brasil y, sobre todo, por la Liga de México. Su trayectoria en el país azteca, brilló en clubes como Club América, Toluca, Pachuca, León, Atlético San Luis y Tecos. Con América ganó dos títulos de Liga, y en Toluca fue elegido mejor mediocampista y mejor jugador de la temporada 2017–2018, consolidándose como uno de los volantes más destacados de su generación. En 2025 regresó para un nuevo capítulo en el fútbol argentino con Deportivo Maipú, demostrando su vigencia, humildad y pasión.