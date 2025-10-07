De punta a punta: Alta Barda Sub 16 arrasó en el Regional Patagónico de hockey

Se disputó en Santa Rosa, La Pampa, el campeonato Regional de Clubes Patagónico de Hockey Sub 16. Alta Barda se quedó con el título en línea A y el ascenso a la Superliga 2026.

De punta a punta, el elenco verdeamarela se adueñó del título y le dio continuidad a un proyecto que viene marcando tendencia desde hace temporadas pasadas. “El club ya tiene un ADN y un proyecto bastante bien organizado donde nos evaluamos constantemente” dijo Gustavo González, coordinador de la disciplina, quien agregó además que “Sabemos el potencial que tenemos en esta categoría, entendíamos que podíamos estar en los puestos de arriba”.

En Santa Rosa, superó en la final a Los Perales de Allen por 2-1, previamente el equipo comandado por Christian Passot, había hecho una fase grupos perfecta, con triunfo 5-1 sobre ADCP, 3-1 ante Puerto Madryn, y 2-1 sobre Náutico de Rada Tilly. En Semifinales goleó a Patoruzu por 4-0.

Emilia Marozzini fue elegida la mejor jugadora de la final

Cabe destacar que esta categoría Sub 16, supo llegar a la final de un argentino en Sub 14 hace dos años, por lo que habla de una consolidación del equipo, que ahora volverá a jugar una Superliga nacional en el 2026. Instancia que ya jugó esta temporada con Caballeros, y que lo hará con el renovado sub 14 en Tucumán y Sub 19 en Neuquén.

EL Plantel estuvo compuesto por Lisi Monserrat, Emilia Marozzini (Mejor jugadora de la final), Violeta Esquivel Ochoa, Sofía Sambrin, Matilda López Raggi, Milagros Valdivia, Malena Esquivel Ochoa, Julieta Torrecilla, Candela Martínez, Agustina Castiglia Sporle, Delfina Di Fabio, Martina González Arroyo, Guillermina Molina, Camila Chiocconi, Irina Monasterolo, Julieta Boscardin, Agustina Tonelli, Anita Álvarez, Lucia Castiglia Sporle, Kiara Bertoldi.

Por otro lado, se jugó también en el mismo escenario el Regional B, donde Marabunta consiguió el título sobre Independiente por penales 3-1, luego de igualar 3-3. En la misma competencia, Neuquén RC quedó en la cuarta colocación.

Nota completa con Gustavo González, coordinador de Alta Barda