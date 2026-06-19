Luego de lo que fue su debur con empate ante Marruecos, Brasil se quedó sin margen en el Grupo C del Mundial 2026 y en el partido de esta noche a las 21:30 por la segunda fecha contra Haití en la ciudad de Filadelfia no tiene otro camino que la victoria para encarrilar su clasificación.

Por el contrario, la caída dejaría a su rival de la Concacaf eliminado del certamen, en una proyección lógica, como lo sería también el pasaje del pentacampeón a los 16avos de final. Por todo eso es que para el combinado que dirige el italiano Carlo Ancelotti sólo hay un resultado posible: la victoria y buscará mejorar la imagen colectiva que dejó en la primera fecha cambiando a varios nombres en el once inicial.

La prensa brasileña le reclama a Carlo Ancelotti por la poca participación del delantero Endrick en su equipo.

Con el rival africano se supone que estará la pelea por llegar a a la segunda ronda en Brasil, pero no deberá quitarle atención a Escocia que no falló en el comienzo, arrancó ganando, y quedó listo para dar algún gran golpe en el cuadrangular.

A pesar de las obligaciones deportivas, Neymar no forma parte de la delegación sudamericana que fue concentrada para este compromiso. Al delantero se decidió descartarlo para que no desvíe su recuperación física en New Jersey, ni siquiera subió al avión y hasta se duda si llegará en condiciones a la tercera fecha contra los británicos.

Pero para eso todavía falta mucho, nada menos que la primera victoria en un ciclo que no se ha distinguido por el brillo y esto excede a la llegada de Ancelotti. El arribo del primer seleccionador extranjero a un equipo tan místicio obecede a la profunda crisis deportiva del scratch desde hace un buen tiempo.

Haití no desconoce su rol de papel secundario para esta noche. Todo lo que pueda conseguir ante un rival tan ecumbrado será recompensa para un seleccionado que sólo con estar en la gran cita se da por hecho y sin ningín tipo de presión saldrá a intentar sacudir al mundo del fútbol.

Probables formaciones

Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos (C), Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago, Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide; Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Carlens Arcus; Jean Bellegarde, Danley Jacques, Ruben Providence; Louicius Deedson, Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot. DT: Sebastien Migné.

Árbitro: Alejandro Hernández, España.

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia. Estados Unidos.