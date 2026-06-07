Deportivo Rincón, que llegó el viernes al sudeste de Córdoba, jugará este domingo contra Argentino de Monte Maíz por la fecha 12°, tercera de la ronda de las revanchas del Torneo Federal A 2026, donde oficiará como director técnico el mendocino Alfredo Tizza, que ocupará este fin de semana el lugar de Pablo Castro, que sorpresivamente fue cesanteado a comienzos de semana, tras el empate ante FADEP de San Luis el domingo pasado.

El cotejo será transmisión de Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El encuentro se jugará en estadio Modesto Marrone del "Raya" desde las 15.30, y el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) nómino a Francisco Martin Acosta de la Liga de Santiago Del Estero, como árbitro principal, serán sus asistentes, Mariano Ramon Gonzalez (Liga de Santa Fe) y Emilio José Maguna (Liga de Santiago Del Estero) y como cuarto árbitro, Néstor Fabián Cáceres (Liga Santiago Del Estero).

En el estreno del interinato de Tizza, tendrá ausencias significativas. Los lesionados siguen sumandose, el último partido dejó fuera de la partida para viajar a la provincia mediterranea a los delanteros Jorge Rossi, el colombiano Cristian Canga, que se sumaron a Cristian Estigarribia, los hermanos Bruno y Nicolás Di Bello y los defensores Juan Gabriel Albertinazzi y Edgardo Díaz. Número significativo, tendiendo en cuenta que varios de esos jugadores son titulares o primeras alternativas de recambio.

El León del norte sexto en la tabla y con 13 puntos, apenas a un punto de meterse en puestos de clasificación. En condición de visitante, los neuquinos acumulan tres empates y una derrota (ante el puntero Atenas de Río Cuatro).

Los de LiFuNe, ostentan en la actualidad el peor récord en el ascenso argentino, de ser el equipo con más partidos sin ganar de visitante, ya alcanzó 19 cotejos.

El conjunto cordobés perdió en la última jornada 2 a 0, en su visita a Costa Brava en General Pico en el norte de la provincia de La Pampa. La derrota lo dejó sin la posibilidad de quedar como líder y quedó escolta de Atenas con 15. En el Modesto Marrone, El Raya tiene dos empates y tres victorias, lo que lo mantiene invicto en la temporada 2026.