Tras una semana de constante negociación, finalmente Rubén Darío Insúa firmó su retorno a San Lorenzo, club al cual dirigirá por tercera vez en su carrera profesional y esta vez será hasta diciembre del 2027.

El ex jugador azulgrana arribó hoy desde Estados Unidos e inmediatamente acudió a una reunión con la dirigencia que terminó de pulir todos los detalles.

De esta manera, el club del Bajo Flores confirmó al sucesor de Néstor Gorosito, luego una corta estadía y del interinato de un solo partido que cumplió Walter Perazzo en la victoria ante Talleres de Córdoba.

La primera práctica de San Lorenzo bajo el mando de Insúa se concretará el lunes por la tarde en la Ciudad Deportiva y entre los jugadores convocados está el cipoleño Gustavo Del Prete, quien se recupera de una lesión muscular.

Presente estadístico

San Lorenzo marcha 10° en la zona A, con los mismos puntos que el octavo, pero con peor diferencia de gol. Gimnasia de Mendoza, que es líder, está a seis.

Sin Copa Argentina, sin Copa Sudamericana, la misión de Insúa será encontrar tranquilidad con una formación que se terminó de reforzar con el arribo de Facundo Farías y tiene buenos nombres en ofensiva.

Si el trabajo de su nuevo técnico influye en la cuestión defensiva, los números comenzarán a acomodarse rápidamente y logrará estabilidad para la turbulenta primera parte de la gestión presidencial de Marcelo Culotta, clave en esta vuelta porque la última partida del DT del club no había sido en los mejores términos con la Comisión Directiva.