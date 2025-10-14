En un encuentro histórico, Japón derrotó 3-2 a Brasil y consiguió vencerlo por primera vez en la historia. Más allá del contexto amistoso, los nipones lograron ganar tras remontar un 2-0 en el Estadio Ajinomoto de Tokio y le entregaron a su gente una victoria inédita ante una potencia futbolística. Los dirigidos por Carlo Ancelotti, que venían de una goleada ante Corea del Sur, se llevan un duro golpe al final de esta fecha FIFA.

El encuentro parecía ir encaminado para la Verdeamarelha, que se fue al descanso ganando 2-0 con comodidad. Primero fue Paulo Henrique el que estableció el 1-0, mientras que Gabriel Martinelli, pasada la media hora, aumentó la distancia en el marcador. No obstante, llegó la reacción japonesa en la segunda mitad, aprovechando también dos errores defensivos brasileños. Primero, Takumi Minamino capitalizó una insólita caída de Fabrício Bruno al intentar pasar una pelota y descontó ni bien comenzó la segunda parte. Pero todavía quedaba más en un complemento terrorífico del fondo brasileño.

La decepción brasileña tras una caída inesperada en Tokio. (Foto: Reuters)

Diez minutos más tarde, el mismo zaguero de la Verdeamarelha falló al intentar despejar un remate de Keito Nakamura y terminó metiéndola contra su valla. Para completar la remontada, un gran cabezazo de Ayase Ueda a 20 minutos del final puso el 3-2 que desató el delirio de los fanáticos japoneses que colmaron el Estadio Ajinomoto de la capital.

La selección nipona había sacado boleto al Mundial 2026 en marzo pasado, convirtiéndose en la primera en asegurar su presencia por fuera de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Unos meses más tarde, consigue uno de los triunfos más resonantes de su historia en el decimocuarto choque entre ambos (los restantes fueron 11 victorias de Brasil y dos igualdades).

La reflexión de Ancelotti

Luego de la derrota histórica, el entrenador italiano asumió responsabilidad por la derrota, pero no la dramatizó: "Ayer dijimos: esta fecha FIFA era de prueba y seguiremos probando durante la fecha FIFA de noviembre. Nuestro plan sigue siendo el mismo. Esta noche tuvimos una buena lección, hay cosas que debemos aprender del partido de hoy", dijo. El de hoy fue apenas su sexto partido al frente de Brasil, y ésta fue su segunda derrota tras el 0-1 con Bolivia en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.