Desde las 22hs en Los ángeles Stadium, Estados Unidos y Paraguay abrirán el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA. El seleccionado guaraní vuelve a la gran cita luego de 16 años de ausencia.

Se inaugura la última sede mundialista de este 2026. Los Ángeles reciben el debut de su selección, que no jugó eliminatorias por ser anfitrión, y que llega con resultados que pone en duda un buen funcionamiento, pese a tener buenos jugadores.

Previo al choque de las 22 hs, que tendrá el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, el seleccionado que dirige Mauricio Pochettino jugó dos amistosos previos con derrotas contra Senegal 3-2, y Alemania 2-1.

“Paraguay no solo es un equipo competitivo y agresivo, sino que también tiene calidad y cuenta con un gran entrenador como Gustavo Alfaro, que está haciendo un trabajo excelente” expresó Pochettino en la previa.

Alfaro vs Pochettino, duelo de DT argentinos en el inico del mundial

En frente estará el seleccionado de guaraní, quien se revolucionó con la llegada de Alfaro, lo convirtió en un equipo sólido y cerró las eliminatorias con un invicto de 9 partidos. Quedó 6ta en Conmebol y jugó un único amistoso previo, con goleada 4-0 ante Nicaragua.

"Estamos preparados para luchar y ofrecer el corazón. Estamos preparados para dejar la piel, para honrar la memoria “dijo Alfaro.

El Grupo D tendrá su cierre en la primera rueda el domingo desde las 13hs, cuando Australia se enfrente a Turquía.

Probables formativas:

Estados Unidos: Matt Freese; Dante Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Datos del partido:

Hora: 22.00

Árbitro: Danny Makkelie (NED)

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Estadio: Los Ángeles Stadium