El Partido, documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, tendrá su estreno europeo el 8 de octubre de 2026 en el London Film Festival, en Londres. La película reconstruye el histórico Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986, recordado por los dos goles de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

La producción, de Argentina y España, está basada en el libro homónimo del periodista Andrés Burgo y utiliza el partido como punto de partida para recorrer más de dos siglos de relaciones, conflictos y tensiones entre Argentina y el Reino Unido. El documental tiene una duración de 91 minutos y cuenta con testimonios de protagonistas como Gary Lineker, Jorge Valdano, Peter Shilton, Oscar Ruggeri, John Barnes, Ricardo Giusti, Julio Olarticoechea y Jorge Burruchaga.

La llegada a Londres tiene además un significado particular porque el relato aborda el vínculo entre aquel partido y la Guerra de Malvinas de 1982, un conflicto que profundizó la rivalidad entre argentinos y británicos y que todavía forma parte de la memoria asociada a cada enfrentamiento entre ambas selecciones.

Un partido que trascendió el fútbol

El 22 de junio de 1986, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México. Diego Maradona marcó los dos goles argentinos y convirtió aquel encuentro en uno de los episodios más reconocidos de la historia de la Copa del Mundo.

El primero quedó inmortalizado como la “Mano de Dios”. El segundo fue una extraordinaria jugada individual que terminó siendo conocida como el “Gol del Siglo”.

Pero para El Partido, ese resultado no constituye solamente una historia futbolística.

La película utiliza aquella tarde en el Estadio Azteca como una puerta de entrada para analizar la relación histórica entre Argentina e Inglaterra y las distintas capas políticas, culturales y sociales que rodearon al encuentro.

El propio Festival de Cannes, donde tuvo su estreno mundial, describe al documental como un recorrido que conecta aquel partido con más de dos siglos de tensiones y conflictos entre las dos naciones, con la Guerra de Malvinas como uno de sus antecedentes centrales.

Maradona, Lineker y Valdano reconstruyen la historia

La narración tiene como figuras centrales a dos futbolistas que vivieron aquel Mundial desde lados opuestos: Gary Lineker, delantero de Inglaterra, y Jorge Valdano, integrante de la Selección Argentina campeona en México.

A ellos se suman varios protagonistas que estuvieron dentro de la cancha.

Entre los testimonios aparecen Peter Shilton, Oscar Ruggeri, John Barnes, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti y Julio Olarticoechea. El documental combina sus recuerdos con imágenes de archivo para reconstruir no solamente qué ocurrió durante los 90 minutos, sino también qué significó aquel partido para quienes lo jugaron.

La propuesta permite, además, recuperar una pregunta que sigue vigente cuatro décadas después: ¿por qué un partido de fútbol puede conservar semejante carga emocional y política?

La respuesta de la película se encuentra precisamente fuera de la cancha.

La sombra de Malvinas detrás del Argentina-Inglaterra

El enfrentamiento de 1986 se produjo apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, el conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido de 1982.

Esa cercanía temporal convirtió al partido en algo más que un cruce entre dos selecciones. En Argentina, la victoria de Maradona fue rápidamente incorporada a una memoria colectiva que vinculó el resultado deportivo con la historia reciente del país.

El documental toma esa conexión como uno de sus ejes narrativos. No se limita a reconstruir los goles, sino que intenta explicar por qué aquel Argentina-Inglaterra quedó instalado como un acontecimiento cultural y político además de deportivo.

Ese enfoque también explica la particularidad del estreno europeo: la película llegará precisamente al país que representa la otra parte de aquella historia.

¿Por qué el estreno en Londres tiene un significado especial?

El estreno europeo será el 8 de octubre en el BFI London Film Festival, donde The Match, título internacional de la película, figura en la programación oficial.

La función está prevista para las 20:45 en BFI Southbank, Screen NFT1, según la programación del festival.

Para la producción, Londres representa mucho más que una nueva escala internacional.

La película nació con la intención de aportar contexto a una historia que todavía genera distintas interpretaciones a ambos lados del Atlántico. Por eso, exhibirla en Inglaterra significa llevar ese relato directamente al escenario donde parte de sus protagonistas y espectadores tienen una relación histórica diferente con aquellos acontecimientos.

El propio BFI presenta The Match como un documental sobre el recordado partido de cuartos de final de 1986 y destaca su reconstrucción a partir de jugadores ingleses y argentinos, además de su relación con el conflicto geopolítico que rodeó al encuentro.

De Cannes a Londres: el recorrido internacional

Antes de llegar a Inglaterra, El Partido tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde fue presentada como The Match.

La ficha oficial de Cannes confirma a Juan Cabral y Santiago Franco como directores, señala una coproducción entre Argentina y España y establece una duración de 91 minutos.

El documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco llegará al London Film Festival el 8 de octubre, 40 años después del histórico Argentina-Inglaterra de México 1986.

Después, la película continuó su recorrido por distintos festivales internacionales. Entre ellos aparecen encuentros cinematográficos de Australia, República Checa, Nueva Zelanda, Melbourne, Sarajevo, Lima y Brasil.

En el Festival de Cine de Lima, por ejemplo, fue presentada como una producción documental de Argentina y España centrada en el partido de 1986 y en la relación histórica entre ambos países.

La película también fue seleccionada para el AFI Latin American Film Festival, donde tendrá su estreno estadounidense como película de apertura.

El documental también vuelve sobre una rivalidad que sigue vigente

El interés por el Argentina-Inglaterra de 1986 volvió a crecer durante el Mundial 2026, cuando ambas selecciones volvieron a enfrentarse en una Copa del Mundo.

Ese cruce volvió a poner en circulación los mismos símbolos: Maradona, Malvinas, la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

Mejor Informado abordó entonces la dimensión histórica del enfrentamiento y cómo aquel partido de 1986 continúa funcionando como referencia cada vez que Argentina e Inglaterra vuelven a encontrarse.

La diferencia es que El Partido no utiliza esa rivalidad únicamente como elemento de promoción: la convierte en el eje de una investigación documental sobre memoria, identidad, historia y fútbol.