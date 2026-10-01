Jorge Jesus, el técnico de la Selección de Portugal, habló tras la victoria de su equipo por 4 a 2 ante Dinamarca de visitante por la 3ª fecha de la UEFA Nations League. Inmerso en una profunda polémica con Cristiano Ronaldo, luego que el crack abandonara la concentración por propia decisión al término del partido contra Noruega en la fecha previa, el ex Flamengo no esquivó la prensa y ninguneó las consecuencias.

“La selección portuguesa ofreció una actuación de primer nivel hoy, marcamos cuatro goles y, en mi opinión, hicimos un partido excelente, y eso es más importante que todo lo demás”, respondió ante la consulta si aceptaría la vuelta del goleador en caso de querer volver.

Prensa crítica

La prensa de Portugal ha sido dura con Ronaldo luego de la decisión de abandonar a la Selección en plena gira por la UEFA National League.

Además, sus ex compañeros no se han expresado en contra del entrenador en ningún momento y lo han ratificado en cancha. Además de la victoria ante Dinamarca, el combinado luso arrancó ganando contra Gales de local (única presentación de CR7), luego versus Noruega (el día de la polémica) y el cruce de hoy.