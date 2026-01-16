Actividades deportivas para el 37º aniversario de Villa Pehuenia

Por el mes del 37ª aniversario de Villa Pehuenia-Moquehue, la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, llevará adelante una agenda de actividades deportivas y recreativas destinadas a la comunidad en general y a quienes visiten la localidad durante la temporada estival.

Las propuestas se desarrollarán los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, en el horario de 10 a 13 y de 16 a 20 en el muelle de la localidad cordillerana y contemplan disciplinas y juegos pensados para promover el encuentro, la participación y el disfrute al aire libre.

Entre las actividades previstas se destacan newcom playa, cornhole, sapo, tejo, juegos lúdicos gigantes, además de espacios con música, animación y peloteros, generando una propuesta integral para personas de todas las edades.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia del Neuquén orientadas a fortalecer el acceso al deporte, fomentar hábitos saludables y acompañar las celebraciones locales con propuestas inclusivas y recreativas.