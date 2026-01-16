¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 16 de Enero, Neuquén, Argentina
37 años

Propuestas deportivas y recreativas para celebrar un nuevo aniversario de Villa Pehuenia

Como parte de los festejos por el aniversario de la localidad, se desarrollarán actividades deportivas y lúdicas abiertas al público en general en la zona del muelle 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 15:31
Actividades deportivas para el 37º aniversario de Villa Pehuenia

Por el mes del 37ª aniversario de Villa Pehuenia-Moquehue, la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, llevará adelante una agenda de actividades deportivas y recreativas destinadas a la comunidad en general y a quienes visiten la localidad durante la temporada estival.

Las propuestas se desarrollarán los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, en el horario de 10 a 13 y de 16 a 20 en el muelle de la localidad cordillerana y contemplan disciplinas y juegos pensados para promover el encuentro, la participación y el disfrute al aire libre.

Entre las actividades previstas se destacan newcom playa, cornhole, sapo, tejo, juegos lúdicos gigantes, además de espacios con música, animación y peloteros, generando una propuesta integral para personas de todas las edades.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la Provincia del Neuquén orientadas a fortalecer el acceso al deporte, fomentar hábitos saludables y acompañar las celebraciones locales con propuestas inclusivas y recreativas.

