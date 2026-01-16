Clínica y torneo de beach vóley en San Patricio del Chañar

San Patricio de El Chañar será escenario este fin de semana de una clínica y un torneo de beach vóley en el balneario municipal, dentro de una propuesta que combina formación deportiva, competencia y promoción de valores. Las actividades son organizadas de manera conjunta por la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura y la municipalidad de San Patricio del Chañar. Además, cuentan con la colaboración de la Simple Asociación Cultural, Social y Deportiva Barrio Jardín, que acompaña el desarrollo del torneo y el arbitraje.

La clínica de beach vóley está destinada a participantes de entre 10 y 16 años de ambos géneros, y tiene como objetivo fortalecer el entrenamiento formativo en técnicas básicas y avanzadas, promoviendo el trabajo en equipo y los valores deportivos. La capacitación estará a cargo del técnico nacional Héctor Vergara y de Leonel Pintos, primer campeón Jadar 2025.

La clínica se dictará el sábado 17 de enero, de 9 a 12 horas. En paralelo, se llevará adelante el torneo de beach vóley. La competencia contará con categorías libres, femenina y masculina, desde la categoría sub 16 en adelante.