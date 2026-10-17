En la continuidad de la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026, Argentinos Junior ganó como visitante en cancha de Banfield 1 a 0 y de esta manera sigue encumbrado en las principales posiciones de la Tabla Anual junto a Boca.

Hasta el momento, los dos grandes ganadores del fin de semana extienden el cabeza a cabeza a tres partidos para el cierre, pero a la espera de lo que haga Independiente Rivadavia de Mendoza ante Tigre.

El conjunto que dirige Nicolás Diez salió a la cancha del Taladro muy consciente del 2 a 1 del Xeneize ante Talleres del viernes por la noche. Y peleando contra las presiones que lo suelen bloquear en momentos decisivos se impuso con gol de Matías Giménez Rojas.

Hasta que se complete el compromiso de Independiente Rivadavia, en Mendoza ante el Matador, Boca y Argentinos están primeros con 54 puntos cada uno, a dos de La Lepra. Si la definición se estableciera esta misma tarde, el equipo de Rodolfo Arruabarrena coronaría gracias a la diferencia de gol.

Independiente Rivadavia puede recuperar el liderazgo de la Tabla Anual en caso de ganar como local ante Tigre por la fecha 13 del Clausura 2026.

Por qué es tan importante

La pelea por la Tabla Anual no sólo otorga una estrella oficial de AFA, sino que es clave para asegurar presencia en la próxima Copa Libertadores.

Los tres primeros acceden de manera directa, independientemente de cuál será su clasificación final en el presente Torneo Clausura que ya tiene a Instituto de Córdoba en los playoffs