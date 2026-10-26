River Plate derrotó a Racing 1 a 0 en el Estadio Monumental, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 y desde los números ratificó su recuperación, consolidándose entre los clasificados a los playoffs mientras La Academia se hunde en las posiciones..

Siete minutos y el arquero Fcundo Cambeses que le gana el primer duelo de la noche a Lucas Beltrán. El 9 del dueño de casa tuvo el remate franco dentro del área, pero el 1 envió la pelota al tiro de esquina.

Respondió Racing a los 10 a partir de un error en la salida desde el fondo de Nicolás Otamed. La pelota quedó por la izquierda de ataque visitante para el remate de Tomás Conechny que salvó Lucas Beltrán con otra gran atajada en el comienzo del partido.

Malas noticias para River, Aníbal Moreno sólo duró 16 minutos en el partido. Lesión en la pierna derecha que lo margina del Superclásico de la proxima semana. El Millonario ya habia perdido por desgarro a Fausto Vera en la misma posición. En su ligar ingresó el juvenil Lucas Silva.

Cruanzo la media hora de juego, a los 33, el dueño de casa toma ventaja en el resultado por intermedio de un cabezazo de Lautaro Rivero. El marcador central había llegado al área rival en una jugada de pelota parada que tras ser sepejada continuó en fase ofensiva. Desde la lucidéz de Ángel Correa salió un centro preciso desde la izquierda que encontró al juvenil a la carrera para ganarle a todos y superar a Cambeses.

En la última de la primera parte, Correa ampliaba la ventaja para River, pero a instancias del VAR la jugada quedó invalidad por una posición adelantada previa.

En el segundo tiempo, el local se conformó con la ventaja, sólo controló la pelota ante un rival al que atacar le cuesta muchísimo y se hunde en las posiciones, sólo superando en números al descendido Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi en la zona B.

Síntesis:

River Plate 1: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing 0: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Gol: PT 33' Rivero (R).

Cambios: PT 17 Lucas Silva por Moreno (R), ST 13’ Lautaro Pereyra por Beltrán (R) y Juan Cruz Meza por Galván (R), 23’ Lautaro Díaz por Tello (RC) y Leonel Pérez por Kraneviter (RC), 37’ Duvan Vergara por Conechny (RC), Adrián Fernández por Zaracho (RC), 42’ Francisco Fraga por Lodico (RC), 45’ Rafael Borré por Andrada (R).

Estadio: Monumental, Buenos Aires.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Felipe Viola.

La previa

El equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio llega con buenas sensaciones después de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba, en una de sus actuaciones más destacadas del último tiempo. Los goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada le permitieron al Millonario recuperar confianza y sumar tres puntos importantes. Desde lel cambio de mando en el banco de suplentes, River acumula cinco victorias, un empate y una derrota. Con 20 puntos, se ubica sexto en la Zona B y busca asegurar su lugar entre los ocho equipos que avanzarán a los playoffs.

Sin embargo, el entrenador tendrá bajas importantes. Lucas Martínez Quarta deberá cumplir una fecha de suspensión, Fausto Vera quedó descartado por una lesión muscular y Marcos Acuña no fue convocado debido a un traumatismo en el empeine izquierdo. Ante este panorama, Lautaro Rivero aparece como uno de los candidatos para ocupar un lugar en la zaga central, mientras que Francisco Ortega continuaría como lateral izquierdo. En ataque, la presencia de Ángel Correa será una de las principales cartas ofensivas del conjunto local.

Montiel, clave en el funcionamiento del millonario

Por otro lado La Academia atraviesa un momento complicado y necesita una reacción para seguir con chances de meterse en la fase eliminatoria. En su última presentación, empató 1-1 ante Independiente en el clásico de Avellaneda, un resultado que dejó al equipo con poco margen de error en la recta final de la etapa regular.

El conjunto dirigido por Sebastián “Chirola” Romero suma 12 puntos y se encuentra en el decimotercer puesto de la Zona B. Además, ganó apenas dos de sus últimos siete encuentros del Clausura, una racha que refleja las dificultades para encontrar regularidad. Racing intentará hacerse fuerte desde el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar River. La presencia de Adrián “Maravilla” Martínez en el ataque será importante para un equipo que necesita mejorar su eficacia y transformar sus oportunidades en goles.

El historial favorece a River, que mantiene una diferencia importante en los enfrentamientos oficiales de Primera División con 95 triunfos, además hubo 43 empates y misma cantidad de victorias de La Academia. En el Monumental, el Millonario también cuenta con una ventaja marcada: registra 47 triunfos, 20 empates y 10 derrotas ante la Academia.

El antecedente más reciente se produjo el 12 de abril de 2026, cuando River venció 2-0 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi.