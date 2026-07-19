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El cuerpo técnico argentino

El Ratón Ayala soltó algunas pistas del plan de Argentina ante España

Como indica el protocolo FIFA, el ayudante de campo de Scaloni habló con la transmisión oficial y soltó algunos objetivos tácticos del equipo para la gran final.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 19 de julio de 2026 a las 15:42
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Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, junto a su ayudante campo Roberto Ayala.

Al ingreso de la Selección Argentina a los vestuarios del imponente MetLife, Roberto Ayala fue el encargado de hablar con la transmisión oficial de la televisión y sólo algunas pistas de cuál será el plan para enfrentar a España en la Gran Final del Mundial 2026.

“Va a salir el barrio que todos estos jugadores tienen dentro. Pelota hay una sola y enfrentamos a un rival que la quiere tanto como nosotros”, explicó el ex marcador central.

El jugador formado en Ferro es uno de los colaboradores principales de Lionel Scaloni, junto a Pablo Aimar y Walter Samuel. “No es fácil llegar hasta acá. Las finales se juegan y lo emocional toma un rol muy importante”, explicó desde su experiencia.

Campeón defensor

Argentina es el campeón del mundo defensor y de los 11 titulares el único que no estuvo en el partido ante Francia del 2022 es Nicolás González, titular esta tarde en lugar de Leandro Paredes.

"Hoy va a salir el barrio que todos estos jugadores tienen adentro", Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Argentina.

España, que tiene encima la Eurocopa, llega al cruce decisivo después de 16 años.

 

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