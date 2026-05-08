A través de una de las fuentes mejor informadas del mercado de pases en el fútbol europeo trascendió que el Real Madrid ya inicio contactos con José Mourinho para convertirlo en el sucesor de Álvaro Arbeloa como entrenador.

En la capital de España se aguarda por la eliminación matemática del primer equipo en La Liga, algo que podría suceder este mismo domingo si el Merengue no le gana a Barcelona como visitante en el clásico.

Actual entrenador del Benfica, Mourinho habría permitido las primeras conversaciones entre allegados y representantes, poniendo al tanto al club portugués de la situación.

En Lisboa saben que, si el Madrid acelera, no tendrán chances de retener al experimentado profesional.

“El Real Madrid ha iniciado la operación José Mourinho con contactos directos que ahora están teniendo lugar. Depende del Madrid. Depende de Florentino Pérez: él decidirá si Mourinho regresa o no”, publicó el periodista italiano Fabrizio Romano.

Otro perfil

Lo que en Madrid buscan es un responsable con personalidad, que encause el orden dentro de un vestuario roto, que estalló por el aire esta semana con la pelea entre Tchouméni y Federico Valverde.

Arbeloa, un hombre de la casa, fue una apuesta del propio presidente tras el adiós de Xabi Alonso, pero no resultó para nada positiva. El ex jugador de la institución quedó envuelto en una serie de internas muy preocupantes que ponen en duda la conformación del plantel mirando a la próxima temporada.

Álvao Arbelo fue una apuesta del presidente Florentino Pérez que salió muy mal en el Real Madrid.

Con la pelea en el centro hasta se ha relegado la situación de Kylian Mbappe, lesionado, ajeno al día a día de un club que se quedó afuera de todo muy temprano en la temporada y a quien se lo acusa de estar mucho más pendiente del Mundial que comienza en junio.