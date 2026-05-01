Se corre desde hoy viernes hasta el domingo la sexta fecha del calendario anual de la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami reanuda la competencia luego de la suspensión de Bahréin y Arabia Saudita. Franco Colapinto se vuelve a subir al Alpine, con la misión de volver a sumar puntos.

EL fin de semana de carrera tendrá doble sumatoria, ya que el sábado será la segunda sprint de la temporada, mientras que la gran final se correrá desde las 17 hs del domingo.

Para Franco Colapinto será volver a subirse al Alpine, luego de la gran presentación en el Road Show en Buenos Aires, el pasado domingo donde asistieron más de 600 mil espectadores. Para el argentino, el objetivo es sumar puntos para la escudería francesa, luego de buenas actuaciones en las primeras tres fechas del 2026.

El Alpine está lista, luego de un mes sin actividad

Será la quinta vez que se corre en el circuito de Miami, La actividad comenzará el viernes con la única práctica libre del fin de semana, que está programada para las 13 (hora de Argentina), mientras que la clasificación para la carrera sprint iniciará a las 17:30.

La última presentación de la Fórmula 1 fue el 29 de marzo en el circuito de Suzuka, en el Gran Premio de Japón, que quedó en manos de Antonelli, seguido por Oscar Piastri y Leclerc. El piloto italiano suma 72 puntos y lidera el campeonato con Mercedes, seguido por su compañero de equipo George Russell con 63.

Cronograma:

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13 a 14.30 horas

Clasificación sprint: 17.30 a 18.15 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo