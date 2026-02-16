El Regional Amateur 2025-26 llegó a su final, el domingo se entregaron los cuatro ascensos al Federal A de fútbol, tercera categoría del fútbol argentino. Nuevamente las definiciones y el arbitraje quedaron en el ojo de la tormenta, repitiendo lo sucedido en las últimas temporadas con equipos zonales presentes.

Dos penales para FADEP determinaron el ascenso del elenco mendocino ante La Amistad de Cipolletti, ganador de la región Patagónica. Diego Novelli quedó bajo la lupa por los dos fallos que favorecieron al equipo ascendido, repitiendo la fórmula de las últimas temporadas.

La primera polémica de las finales se vivió en la final del 2021. Independiente llegaba al regional luego de bajar del Federal en el 2019, y en el Regional hizo una gran actuación con pandemia mediante. Tras ganar la final patagónica ante Jorge Newbery, chocó con Ciudad Bolivar, en una final que quedó para el club presidido en esa oportunidad por Marcelo Tinelli.

Fallos polémicos, faltas pequeñas para el mismo equipo, y una expulsión insólita contra el capitán del equipo neuquino, fueron detonantes en un partido que no terminó, y que definió el ascenso para Bolívar por 3-0, equipo favorecido largamente en la competencia.

La CAI no llegó al entre tiempo luego de sufrir un penal en contra

Los dos últimos años sucedió algo similar, la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia se medió con Costa Brava de La Pampa, quien logró el ascenso en un partido que no terminó, que ganaba y tenía un polémico penal a su favor.

Los jugadores de la CAI reaccionaron con agresión al árbitro Marcos Santos, originado seis expulsado, suspensión del partido, y entregar el ascenso el elenco pampeano.

En la presente edición, La Amistad se suma a la lista de los campeones patagónicos que sufrieron fallos arbitrales en una final por el ascenso. Solo Germinal de Rawson, y el Deportivo Rincón son los que lograron subir de categoría.