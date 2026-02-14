Reunión clave en Córdoba: ¿Vuelve el Torneo Federal B al fútbol argentino?

Hace ocho años la Asociación del Fútbol Argentino a través de su apéndice para los clubes indirectamente afiliados a la entidad, el Consejo Federal y la AFA, anunciaron que desaparecía el Torneo Federal B. El motivo, mencionado en ese entonces, apuntaba a fortalecer las competencias de las Ligas, donde sus principales equipos luego jugarían los Regionales para buscar el ascenso al Torneo Federal A.

Hace unos días el CF anunció que se realizará el tercer Encuentro de Dirigentes del Interior, previsto para el 7 de marzo en Córdoba, donde existe un bosquejo con considerables cambios en las estructuras de los torneos Federales/Regionales.

En el marco del cónclave, se darán a conocer las características del mapa deportivo futbolero de los próximos años, y uno de los puntos sería la desaparición del actual TRA (Torneo Regional Amateur) para volver al Torneo Federal B.

En el mismo, estarían participando los ocho mejores equipos de las Regiones que disputaron el torneo que tendrá sus finales este domingo y, posiblemente, campeones de las distintas Ligas categorizadas con el fin de darle formalidad y nivel a la competencia.

De todos modos, estos son por el momento rumores, aunque existe una importante expectativa donde quizás la cuestión política (AFA no quiere tener ningún sector descontento ante las complicaciones de Tapia y Toviggino) tenga su parte preponderante.

Los complicados Tapia y Toviggino buscan respaldo en el fútbol del interior

Los actuales Regionales tienen una duración máxima de cuatro meses, que conspira para sostener planteles. Si vuelve el Torneo Federal B, seguramente se adelantaría unos meses y sería una competencia de medio año o un poco más. Algunos sostienen que podría ser desde agosto en este 2026. Los que están atentos a estas novedades, si finalmente se concretan, son varios equipos de la Patagonia, como la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Boxing Club de Río Gallegos, Deportivo Roca, Atlético Regina, Independiente de Neuquén, Alianza de Cutral Co y San Patricio de El Chañar entre otros. .

La reunión se realizará el sábado 7 de Marzo en las instalaciones de Instituto Atlético Central Córdoba en sus salones de Alta Córdoba en la capital mediterránea y comenzará a las 19, con distintas novedades de cada departamento del Consejo Federal y a las 20.30 están previstos los anuncios centrales.

Corre la versión que varios presidentes de ligas, cercanos a a la cuestionada y sospechada dupla, no están de acuerdo con la nueva implementación, porque aducen irían en contra de la competencia de cada entidad. Ese sería el motivo central del cambio de día del encuentro, se iba a realizar el sábado 7 de este mes y se postergó.

Lo que muchos comentan que no se sabe si la reunión se va a llevar a cabo, ya que no sería del agrado para los dirigentes liguista, la vuelta de la cuarta categoría.