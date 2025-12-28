Se jugó la promoción por el segundo ascenso al Oficial A de LIFUNE, Unión Vecinal y Atlético Neuquén igualaron 0-0 en el cotejo de vuelta, y tras el 0-1 de la ida, el verde se mantuvo en el Oficial A para el 2026.

Cerró el 2025 en el fútbol neuquino, donde un buen número de espectadores se hicieron cita en Valentina para conocer quien jugaba en primera división en el 2025. Vecinal supo demostrar el roce en todo el año, para quedarse con una serie sin grandes emociones y por momentos poco fútbol.

Los segundos 90´ no tomaron vuelo, sin grandes chances de gol en ambos arcos, y la sensación de control por parte del local, que desactivo cuanto centro caía en su área, y ganó todas las divididas en mitad de cancha con un buen trabajo de Laforgia, la tenencia de “Chiqui” Cofré, y el siempre peligroso Maxi Jara.

La más clara de la visita estuvo en el cierre de la primera etapa, García sacó un disparo desde afuera del área que se fue abriendo, pero en la trayectoria López puso la cabeza, pasando el disparo apenas a lado del palo. En ataca, Parra fue intermitente y bien controlado en el segundo tiempo, donde el tricolor no fue claro a la hora de generar peligro.

la ida fue 1-0 para Vecinal, y la vuelta quedó igualada

Vecinal controló las acciones, pudo haber marcado en el complemento, e hizo valer el 1-0 que se llevó en el General San Martín en la ida, y en Valentina terminó cerrando el año con la permanencia en la el Oficial A. por su parte Atlético Neuquén, jugará nuevamente la segunda división.

Con esto, se cierra el 2025 del fútbol local, que dejó tres campeones: San Patricio (Copa Provincial), Independiente (Copa Neuquén) y Alianza (Oficial A). Más Rio Grande como campeón y único ascenso del Oficial B.

Si bien no está oficializado, se maneja el inicio de la temporada próxima el primer fin de semana de febrero, donde se disputará la segunda edición de la Copa Provincial, donde se verán los equipos clasificados del Oficial A, Oficial B, más los representantes de LIFUNE Sur, Liga del Norte, y la Interliga Regional del norte.