A todo nada, River y Belgrano definirán en el Mario Alberto Kempes de Córdoba el Torneo Apertura 2026 en una final espectacular que tiene entradas agotadas y una enorme expectativa.

El destino puso al Pirata ante su primera gran chance de cocer la primera estrella nacional en su ciudad, más allá que se trate de un escenario neutral definido desde la AFA.

Córdoba está totalmente revolucionada y en el banderazo del sábado por la noche se reunieron 38.000 almas en el Gigante de Alberdi para brindar el último aliento.

Sin embargo, todos los flashes apuntan a La Banda. El equipo de Eduardo Coudet que está ante la gran chance de volver a ganar tras la partida de Marcelo Gallardo. En la misma temporada que se fue su máximo ídolo, el equipo se sobrepuso, “ligó” en la rueda de la fortuna y fue creciendo deportivamente hasta aquí, con la chance de llegar al 39° campeonato de primera división.

Eduardo Coudet, técnico de River.

El antecedente inmediato entre ambos beneficia claramente al Millonario. En el Monumental fue 3 a 0 para River por la 13ª fecha de la fase regular y eso pesa en la preparación de esta final. Pero todos los recuerdos remontan a la Promoción del 2011 que mandó al equipo grande al descenso.

Los pibes

Coudet terminó aferrado a los pibes del club. Están apuntalados por la experiencia de algunos nombres pesados como Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, pero su columna vertebral la componen Santiago Beltrán, Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y ahora le apareció el delantero Joaquín Freitas como compañero de Facundo Colidio.

Del lado de enfrente, el Ruso Ricardo Zielinski sumó piezas importantes. El Chino Lucas Zelarrayán, el 10 de los goles lindos, es la bandera y capitán de una formación que también tiene a Juan Vázquez, aunque últimamente alterne, Emiliano Rigoni y el temible Lucas Passerini.

Ricardo Zielinski, el técnico de Belgrano.

Yael Falcón Pérez será el juez principal de 90 minutos apasionantes que, en caso de igualdad, tendrá alargue (dos tiempos de 15 minutos) y en caso de ser necesario la definición por penales.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colido, Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Santiago Longo y Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Hora de inicio: 15:30.