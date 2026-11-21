La etapa decisiva del Torneo Clausura 2026 pone primera con el empate parcial 1 a 1 entre Vélez y Belgrano en Liniers por los octavos de final.

La visita tardó apenas 11 minutos en mostrar sus credenciales. Franco Vázquez tocó para Lucas Passrini que de espaldas al arco rival soltó para Ramiro Hernándes que llegó a la carrera para teminar definiendo en dos tiempos ante el arquero Tomás Marchiori. Linda jugada colectiva para destrabar un mano a mano que prometía mucho desde la previa.

Sobre los 28 minutos, el local tuvo el empate con el remate a quemarropa de Manuel Lanzini, pero el arquero Thiago Cardozo le ganó el duelo dentro del área chica.

Diez más tarde, Vélez zafó del segundo de Belgrano. Una contra de la visita terminó en el pie derecho de Lucas Zelarayán. La definición del 10 dio en el palo izquierdo del arquero Marchiori.

Cuando peor la pasaba El Fortín, en el comienzo del segundo tiempo, Ronaldo Martínez realizó una media vuelta afuera del área grande que terminó con un potente remate de derecha que se coló en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Cardozo a los 14.

Síntesis

Vélez Sarsfield 1: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Belgrano 1: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán, Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: PT 11' Hernándes (B). ST 14' Martínez (V).

Cambios: ST Lucas Feller por Baeza (V), 25 Nicolás Fernández por Passerini (B), 32' Juan Velázquez por Hernandes (B), 37' Jano Gordon por García (V), 41’ Alex Verón por Valdez (V), Francisco Gonzalez Metilli por Rigoni (B) y Santiago Longo por Vázquez (B) y Alcides Benítez por Falcón (B).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: José Amalfitani.

La previa

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto terminó tercero en la Zona A, con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y apenas dos derrotas. El Fortín tendrá como principal argumento su rendimiento en el estadio José Amalfitani, donde completó la fase regular invicto: consiguió cinco triunfos y tres igualdades.

Sin embargo, llega después de caer 2-0 frente a Unión en Santa Fe y tendrá algunas bajas importantes. Thiago Silvero está suspendido, Lucas Robertone sufrió un desgarro, mientras que Juan Cruz Policella y Simón Escobar se encuentran afectados a la Selección argentina Sub 17. En ofensiva, una de sus principales cartas será Ronaldo Martínez, máximo goleador del campeonato con diez tantos.

El fortíon quedó 3ro en su grupo

Del otro lado estará el Pirata, que llega a esta instancia con el respaldo de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura, luego de superar a River en la final. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski terminó sexto en la Zona B, con 23 unidades, tras cosechar seis victorias, cinco empates y cinco derrotas.

De todas maneras, el presente futbolístico genera algunas dudas: Belgrano acumula cuatro encuentros sin triunfos y viene de perder 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El equipo cordobés buscará recuperar su mejor versión en una instancia eliminatoria, con nombres de experiencia como Lucas Zelarayán, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni y Lucas Passerini.

El pirata cerró 6to en el Grupo B

En el historial general, Vélez tiene una pequeña ventaja sobre Belgrano. Se enfrentaron en 39 partidos oficiales: el Fortín ganó 17, el Pirata 16 y empataron en seis oportunidades. En cuanto a los últimos cruces, el más reciente fue el 26 de octubre de 2024, con igualdad 1-1 en Liniers. El último triunfo de Belgrano fue en junio de 2023, cuando se impuso 2-0 en Córdoba.