San Lorenzo de Almagro igualó sin goles ante Newell’s Old Boys de Rosario en el Nuevo Gasómetro por la fecha 14° del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y se complicó en la pelea por ingresar a los playoffs. La Lepra, en cambio, rescató un punto valioso de visitante que lo dejó bien perfilado para el mismo objetivo.

El partido comenzó con mucha dinámica de ambos lados. San Lorenzo intentó darle fluidez a la conexión entre Facundo Farías y Gulli, mientras que Newell’s apostó por explotar la velocidad de Santiago Solari por las bandas y la movilidad de Matías Cóccaro por el centro del ataque.

En los primeros minutos, el Ciclón reclamó un penal por una mano de Martín Ortega tras un centro de Teo Rodríguez Pagano. Sin embargo, tanto el árbitro Luis Lobo Medina como Sebastián Bresba, a cargo del VAR, consideraron que el defensor tenía el brazo en una posición natural y desestimaron la infracción.

Un remate de media distancia de Rodrigo Auzmendi generó la primera intervención de Josué Reinatti, que estaba bien ubicado y controló la situación. Newell’s también tuvo una chance clara a partir de una pelota parada. Un córner desde la izquierda encontró a Ortega en el punto penal, desde donde sacó un remate de zurda que Rodríguez Pagano rechazó sobre la línea.

Después de varios minutos de forcejeos y poca claridad, Farías habilitó con un toque a Auzmendi, que quedó de frente al arco, pero el delantero remató al cuerpo del arquero y dejó pasar una buena oportunidad para San Lorenzo.

Para el segundo tiempo, Rubén Insúa buscó modificar el funcionamiento del equipo con dos variantes: Agustín Ladstatter ingresó por Alassia y se ubicó como lateral derecho, mientras que Gustavo Del Prete reemplazó a Auzmendi. Con esos movimientos, Tripichio pasó a jugar como volante central y Farías quedó más cerca de Cuello.

Sin embargo, apenas 12 minutos después, el entrenador azulgrana volvió a modificar el esquema al advertir que los cambios no habían dado el resultado esperado. Martín Río, un volante de contención, entró por Alexis Cuello, una variante que generó el rechazo de parte de los hinchas.

Más tarde llegó el debut de Uriel Ojeda. En el tramo final, una chilena de Guzmán Corujo pasó cerca de uno de los palos y, poco después, un error del propio defensor en la salida casi le permitió a Newell’s encontrar el gol. Con el resultado abierto hasta el final y oportunidades para ambos equipos, el encuentro terminó 0 a 0. Newell’s se llevó un punto valioso, mientras que San Lorenzo volvió a dejar puntos en el camino y complicó sus chances de meterse entre los ocho mejores de su zona.

En la próxima fecha, la número 15, el Ciclón visitará a Vélez el sábado en el estadio José Amalfitani. Por su parte, Newell’s jugará como local ante Unión el domingo 1 de noviembre.

La Previa

San Lorenzo recibirá a Newell’s Old Boys desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto azulgrana buscará conseguir su tercera victoria consecutiva para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final, mientras que el equipo rosarino intentará prolongar su buen momento y sostenerse en la zona de playoffs.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa atraviesa una recuperación futbolística y anímica después de encadenar dos triunfos consecutivos. Primero venció 1-0 a Deportivo Riestra, con un gol de Teo Rodríguez Pagano, y luego se impuso por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, con una conquista agónica de Facundo Gulli.

El Ciclón intentará aprovechar la localía para sumar tres puntos fundamentales en la recta final de la fase regular. Sin embargo, necesita mejorar su producción ofensiva: llega con dificultades para convertir y buscará encontrar mayor profundidad en los últimos metros.Una de las incógnitas pasa por Facundo Farías, quien arrastra una molestia física y será evaluado hasta último momento. Alexis Cuello, por su parte, vuelve a estar disponible tras cumplir una fecha de suspensión.

Insua le cambió la cara al ciclón

La Lepra, conducida por Frank Darío Kudelka, llega con confianza y con la intención de sostener su lugar entre los equipos que se están clasificando a los octavos de final. El conjunto rosarino suma 20 puntos y perdió apenas uno de sus últimos nueve encuentros, una racha que refleja su regularidad en las últimas jornadas. En su presentación anterior, Newell’s derrotó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, con goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari.

Para el encuentro en el Nuevo Gasómetro, la visita buscará aprovechar la velocidad de sus atacantes y la capacidad de Matías Cóccaro para generar peligro dentro del área. Además, cuenta con un antecedente reciente favorable frente al conjunto de Boedo, al que no pierde desde 2022.

Probables Formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli o Martín Río, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías o Facundo Gulli, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Newell´s: Josué Reinatti; Lucas Carrizo, Bruno Cabrera, Franco Escobar, Martín Ortega; Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Gauch, Rodrigo Herrera; Matías Cóccaro, Santiago Solari y Walter Mazzantti.

Datos del partidos:

Horario: 19.15

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Sebastián Bresba