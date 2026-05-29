Finalmente, San Lorenzo elegirá presidente este sábado 30 de mayo por los próximos 18 meses, el tiempo que restaba para que el destituido Marcelo Moretti cumpla su mandato que inició en 2023.

Son cinco los candidatos a la silla cabecera de la Comisión Directiva en medio de una crisis deportiva, no tan grave como su panorama institucional plagado de deudas.

El mandato provisional de Sergio Costantino (San Lorenzo en Marcha) logró orden en el último tiempo, además de conseguir los 8.345 metros cuadrados que poseía Carrefour en la Avenida La Plata al 1700 en búsqueda de la vuelta a Boedo. Sin embargo, en las últimas horas quedó salpicado por una denuncia vinculada a un fondo suizo, AIS Investment Fund SCA.

A partir de esto es que creció la figura de Marcelo Culotta, de Primero San Lorenzo, un dirigente con largo recorrido político dentro del club ya que participó activamente en la lucha por la vuelta a Boedo y ocupó distintos cargos opositores. Fue el segundo en las elecciones de 2023 e integró la Comisión Directiva de Morettti hasta su renuncia en medio de la crisis institucional.

Marcelo Moretti, el destituido presidente de San Lorenzo que desató una profunda crisis institucional.

Moretti, a quien Costantino reemplaza por decisión de la directiva, fue apartado por una investigación en marcha relacionada a coimas para ubicar jugadores en divisiones inferiores.

El resto de los candidatos

Manuel Agote, de Movete Boedo Movete, es el único de los cinco postulantes que nunca tuvo cargos dirigenciales, pero también es un conocido del socio por su activo rol den la campaña por la vuelta a Boedo y un firme opositor a la privatización del club.

Nicolás Papasso, representante de Nueva Generación, es empresario y tuvo una breve participación política en San Lorenzo durante las elecciones suspendidas de 2022, cuando integró una lista como candidato a vocal.

César Francis, de Volver a San Lorenzo, es abogado y dirigente opositor. Integró la Comisión Directiva entre 2013 y 2023 y tuvo participación en causas vinculadas al salvataje de otros clubes del fútbol argentino.