Finaliza la presidencia de Moretti en San Lorenzo tras fallo judicial

La era de Marcelo Moretti como presidente de San Lorenzo de Almagro llegó a su final. La Sala B de la Cámara Civil confirmó el fallo que había sentenciado el Juzgado Civil N°51 y rechazó la apelación mediante la cual el ex mandamás pretendía anular la acefalía decretada por la reunión de Comisión Directiva del 16 de diciembre de 2025.

En el texto, difundido por el opositor Marcelo Culotta, el tribunal explica que “la verosimilitud del hecho invocado no se encuentra acreditada con elementos de prueba con el grado de intensidad suficiente como para acceder al planteo recursivo”. En consecuencia, resolvió confirmar la decisión apelada.

El 16 de diciembre de 2025, Moretti convocó -obligado por la Justicia- a un encuentro de la comisión directiva en el Nuevo Gasómetro. El resultado fue las renuncias de la mayor parte de sus integrantes, a excepción de Néstor Ortigoza, Cristian Evangelista, Alejandro Tamer y Sergio Costantino. Por ende, la institución quedó en manos de la asamblea de socios, que finalmente decidió a Constantino como presidente interino.

Tras aquel episodio, Moretti había sentenciado “hay que decretar la nulidad del acta, que está terriblemente viciada, y nos tienen que restituir el cargo a todos", en una entrevista en La Cicloneta. Sin embargo, el poder judicial le dio un revés de nocaut.

De esta forma, el Ciclón seguirá su camino hasta el 30 de mayo, día en el que los socios votarán por un nuevo presidente, quien tomará las riendas del club hasta el final de 2027.