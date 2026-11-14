Aunque los hinchas de Boca Juniors no lo vean… el Ruso Santiago Ascacibar siempre está para darle goles y victorias al equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena.

Con el tanto a Banfield en el último suspiro del primer tiempo por la semifinal de la Copa Argentina, el ex Estudiantes de La Plata llegó a los nueve gritos personales en lo que va del 2026.

Queda todavía el complemento en Mendoza, además de la final en la Copa Sudamericana en Colombia contra Atlético Mineiro, además de la definición de todos los playoffs del Torneo Clausura 2026 en la Liga Profesional.

Pase delicioso de Leandro Paredes desde tres cuartos de cancha para explotar la mejor virtud del mediocampista goleador: llegar por sorpresa al área rival.

En todas las competencias

Con el grito en Mendoza, Ascacibar completó el último casillero que le quedaba en el año porque ya tenía cinco en la Liga, 2 en la Sudamericana y 1 en el breve paso de Boca por la Copa Libertadores, cuando todavía lo dirigía Claudio Úbeda.

Junto a Milton Delgado y Paredes han armado un tándem aceitado que disimuló la lesión de Tomás Aranda, ya recuperado de una fractura.

Trabajo para Arruabarrena la inclusión del juvenil de inferiores porque, con este poder de gol, Ascacibar demuestra en cada partido que no puede faltar.