Este sábado, Argentina enfrentará a Honduras, en el primero de los compromisos previos al Mundial 2026. Como en todas las previas, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa y en College Station la lista definitiva de jugadores mundialistas continúa siendo el eje.

Qué dijo Scaloni en la previa del partido ante Honduras

“En principio va todo bien, pero la semana que viene veremos, cuando aumentemos las cargas y evaluemos cómo está cada uno”, aseguró. Scaloni confió que a partir del lunes todo se hará más intenso con el propósito de ver a los “tocados”.

En esa fila están Gonzalo Montiel y Nahuel Molina como faros, ya que lo de Cristian Romero tiene un trato especial de cara a lo que será el debut del 16 de junio ante Argelia. “Si alguno no da la prestación mínima, se quedará afuera”, ratificó manteniendo el mensaje que lo acompaña desde Qatar y que lo llevo a cortar a Joaquín Correa y Nicolás González a último momento.

No lo bajó a Messi

En relación a la situación del capitán Lionel Messi, que en principio apuntaba a jugar el segundo amistoso contra Islandia, el técnico explicó que lo ve bien. “Entrenó una parte con el grupo”, confirmó.

“Puede ser que forme parte de estos dos amistosos, en algunos minutos, ya veremos si es en el de mañana o el otro, pero está bastante mejor”, detalló.

Esto significa que Messi estará en el banco de suplentes del espectacular Kyle Field de College Station, lo que despierta una expectativa diferente en los fanáticos que tendrán la chance de ocupar las tribunas. Y también para los amantes del fútbol que lo seguirán desde sus hogares.

Evitando dar la formación inicial definitiva para buscar ritmo ante el representante de la Concacaf, el técnico campeón del mundo sí confirmó a Juan Musso en el arco. Y fue más allá al decir que Gerónimo Rulli comenzará ante los europeos el próximo martes y hasta insinuó la posibilidad de permitir el debut en la mayor del actual arquero de River, Santiago Beltrán.