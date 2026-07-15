Argentina e Inglaterra se enfrentan desde las 16hs en Atlanta, por el segundo boleto a la final del Mundial 2026. Lionel Scaloni confirmó el equipo, con la salida de De Paul y el ingreso sorpresa de Giuliano Simeone.

finalmente será una variante, el DT de la selección dejó abierta la puerta en la previa, cuando manifestó que "Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien", anticipó en conferencia de prensa.

En principio, no habrán grandes modificaciones en nombres con relación al equipo que superó 3-1 a Suiza por los cuartos de final, descartando la línea de 5 que se manejaba en la previa. El mediocampo es el lugar apuntado, donde Rodrigo De Paul será remplazado, la duda estaba entre: Nicolás González y Giuliano Simeone, Siendo confirmado el mediocampista formado en River por la derecha.

Simeone es la sopresa en el 11 inicial de Argentina

Con esto, Argentina tendrá más verticalidad por los costados, y principalmente más apoyo defensivo por el lado derecho donde mostró dificultades a lo largo de la competencia.

Por otro lado, la duda también pasaba por el lateral por derecha, una constante a lo largo de la competencia. Nahuel Molina mantendrá su posición por encima de Gonzalo Montiel, quien siempre terminó entrando.

Ante este panorama, el tentativo inicial sería con Emiiano Martínez en el arco, Nahuel Molina , Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, en defensa.

De Paul deja su lugar como titular en el mediocampo

En el mediocampo tendrá a Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, y Giuliano Simeone. En la delantera dirán presente Leonel Messi y Julián Álvarez.

Argentina irá por su segunda final consecutiva, y la 7ma en los mundiales. A lo largo de la historia, nunca perdió en semifinales, jugando en 5 oportunidades.