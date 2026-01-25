¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 25 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
No para de hacer goles

Joaquín Panichelli, imparable en Francia: gol y asistencia para Racing de Estrasburgo

El delantero cordobés ex River Plate anotó el primer tanto del 4-1 de su equipo al Lille, llegó a 11 goles en 19 partidos y está solamente a uno de la cima entre los máximos artilleros del fútbol galo.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 19:36
PUBLICIDAD
El cordobés Joaquín Panichelli brilló en la victoria del Racing de Estrasburgo

Racing de Estrasburgo se impuso por 4 a 1 de visitante al Lille con el argentino Joaquín Panichelli como gran protagonista en el encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Ligue1 de Francia.

A los 25 minutos del primer tiempo, el cordobés recibió dentro del área, la paró, giró ante la marca y definió de zurda abajo del arquero para abrir el marcador.

Lejos de conformarse, el argentino ex River Plate volvió a ser decisivo apenas unos instantes después. Tras un pase de Valentín BarcoPanichelli asistió al paraguayo Julio Enciso, que definió con un remate de derecha desde el centro del área, por el medio del arco, para estirar la ventaja y marcar el 2 a 0 parcial ante Lille.

Con este tanto, Panichelli alcanzó los 11 goles en 19 partidos en la Ligue 1 y continúa siendo una de las figuras del Estrasburgo en el campeonato francés,  Además, quedó a solo una conquista del máximo goleador del torneo, Mason Greenwood, delantero del Marsella, que lidera la tabla con 12.

El argentino Joaquín Panichelli uno de los máximos artilleros del fútbol galo cing de Estrasburgo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD