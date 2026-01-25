Racing de Estrasburgo se impuso por 4 a 1 de visitante al Lille con el argentino Joaquín Panichelli como gran protagonista en el encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Ligue1 de Francia.

A los 25 minutos del primer tiempo, el cordobés recibió dentro del área, la paró, giró ante la marca y definió de zurda abajo del arquero para abrir el marcador.

Lejos de conformarse, el argentino ex River Plate volvió a ser decisivo apenas unos instantes después. Tras un pase de Valentín Barco, Panichelli asistió al paraguayo Julio Enciso, que definió con un remate de derecha desde el centro del área, por el medio del arco, para estirar la ventaja y marcar el 2 a 0 parcial ante Lille.

Con este tanto, Panichelli alcanzó los 11 goles en 19 partidos en la Ligue 1 y continúa siendo una de las figuras del Estrasburgo en el campeonato francés, Además, quedó a solo una conquista del máximo goleador del torneo, Mason Greenwood, delantero del Marsella, que lidera la tabla con 12.