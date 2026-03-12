La ida de los octavos de final de la Conference League tuvo protagonismo argentino con el gol de Joaquín Panichelli en la victoria del Racing de Estrasburgo ante el Rijeka de Croacia. El conjunto francés se impuso 2-1 en condición de visitante con un gol a los 72 segundos del cordobés que Lionel Scaloni sigue atentamente como un posible convocado a la Selección Argentina pensando en el Mundial 2026.

No iban dos minutos de juego cuando el delantero de 23 años tiró el desmarque y recibió el pase de Sebastian Nanasi para, luego de controlar, poner el 1-0 con un definición calmada ante la salida del arquero. Con este gol son 19 tantos de Panichelli en 37 partidos durante la temporada, su tercero en la Conference League.

El cordobés surgido en River sigue con un ritmo goleador destacado: anotó en cinco de los últimos seis encuentros, exceptuando el partido anterior contra Auxerre, en el que solo jugó 27 minutos. Para el conjunto francés también estuvo desde el arranque Valentín Barco, otro habitual titular, que participó en la jugada de aquel 1-0.

El otro tanto para Racing de Estrasburgo lo marcó Martial Godo para redondear una victoria que pese al descuento del Rijeka se terminó materializando y encamina la eliminatoria para los Blanquiazules. Luego de llegar como único líder de su grupo en la fase de liga de la Conference League, con un registro de cinco victorias y un empate, un nuevo éxito pone al elenco de los argentinos cerca de la próxima ronda.