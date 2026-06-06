Finalmente, Lionel Messi estará en el banco de suplentes de la Selección Argentina en el partido amistoso ante Honduras en el gigante Kyle Field de la ciudad texana de College Station, Estados Unidos.

Algo dejó entrever el técnico Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa del viernes, confirmando que el 10 había estado junto al resto del grupo de jugadores en algunos momentos de las prácticas realizadas en la ciudad Kansas, donde se ha montado el búnker nacional.

Luego de eso, Messi entrenó con sus compañeros sobre el césped de la misma cancha del partido y la expectativa fue en aumento durante todo el sábado.

A minutos de ponerse en marcha el compromiso de preparación, la delegación arribó al estadio y luego de confirmar el 11 inicial, sin el actual futbolista del Inter Miami, un poco más tarde sí se lo anunció entre los relevos.

Para el complemento

Si ingresa, la idea será llevarlo a Messi poco a poco con la mira puesta en el 16 de junio ante Argelia en Kansas.

Para el público que se ha acercado hasta la cancha, en una jornada agobiante, la chance de vero a Messi representa muchísimo.

De los miles de argentinos presentes, una gran comunidad se trasladó desde Houston para estar cerca del combinado que defenderá el título alcanzado en Qatar 2022.

Formación titular de Argentina ante Honduras

Los once argentinos que comenzarán el duelo contra el representante de la Concacaf finalmente serán: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

La otra muy buena noticia en la previa es la recuperación de Cristian "Cuti" Romero. El marcador central también estará cambiado como para ingresar en algún momento del encuentro.