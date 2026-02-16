El aeropuerto fue escenario de una escena inesperada. Quique Felman reapareció en la Argentina luego de permanecer 12 días detenido en Miami y enfrentó a los medios apenas descendió. La causa que lo involucró gira en torno a una deuda millonaria con un casino y presuntas maniobras financieras que ahora deberán resolverse en la Justicia.

La detención se produjo cuando el periodista deportivo llegó a Estados Unidos para un viaje familiar. Según trascendió, existía una orden vinculada a una deuda de 300 mil dólares con un casino de Las Vegas, lo que derivó en su arresto y posterior alojamiento en un penal del estado de Florida.

Tras pagar una fianza cuya cifra fue motivo de versiones cruzadas, Quique Felman recuperó la libertad y emprendió el regreso. Apenas pisó suelo argentino, buscó despejar dudas sobre su situación judicial y sostuvo ante la prensa: “Soy inocente. Fui víctima”, marcando su postura desde el primer minuto.

En distintas declaraciones, Quique Felman explicó cómo habría funcionado el sistema que lo llevó a quedar implicado. Relató que fue convocado para promocionar un casino y que le ofrecieron cubrir gastos de viaje, estadía y un incentivo económico. A partir de allí, se generó la operatoria que terminó en la deuda.

“Me dijeron que te llevan, te pagan el pasaje, el resort, la estadía, la comida y te dan un viático, además de un bonus por promocionar el casino”, detalló en una entrevista. Según su versión, había cientos de personas en una situación similar y varios nombres conocidos también figurarían en expedientes vinculados al mismo esquema.

Quique Felman también describió el mecanismo financiero que, de acuerdo a su testimonio, operaba bajo promesas de respaldo económico en caso de pérdidas. “Me daban un crédito de 300 mil dólares y te ganabas 5000. Si el crédito era de 500 mil dólares, ganabas 10 mil. Nos daban las fichas y nos hacían firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’”, afirmó.

Ahora, ya en el país, Quique Felman deberá enfrentar el avance de la investigación y definir los próximos pasos legales. Mientras insiste en que colaboró con la Justicia y que fue inducido a participar de una estructura que lo perjudicó, el caso sigue abierto y su futuro judicial dependerá de cómo evolucione la causa en Estados Unidos.