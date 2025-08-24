Carlos Tévez estuvo envuelto en rumores de renuncia en Córdoba, tras la derrota de Talleres como visitante de Atlético Tucumán el sábado por la noche en uno de los encuentros programados de la fecha 6 en el presente Clausura 2025.

Su silencio tras el partido y el rápido regreso del presidente Andrés Fassi desde el estadio José Fierro a la Docta sembraron muchos interrogantes, pero el entrenador dijo presente en el predio de la T para encabezar los movimientos del plantel profesional durante el domingo.

Talleres será local de Riestra en la próxima jornada, antes del receso por fecha FIFA de septiembre, y en caso de no ganar nadie puede asegurar qué será de su futuro, pero por el momento hay banca para su continuidad.

Tévez llegó al club después de la renuncia de Diego Cocca, antes de comenzar el Clausura. Marcha 12° en la zona B y ha ganando solamente un partido. Más allá de haber dejado los tres puntos ante Atlético, lo que cae muy mal en los hinchas cordobeses es la actitud y el juego de los futbolistas, desnudando casi una falta de compromiso para el momento actual, en el que comienza a estar en juego la permanencia en la categoría.

Cónclave

El entrenamiento del domingo estuvo dividido en tres partes. Para los que jugaron en Tucumán hubo sólo rutinas de recuperación, los demás lo hicieron de manera intensa ante la atenta mirada del cuerpo técnico.

Luego, Tévez y Fassi se reunieron en una de las oficinas de las coquetas instalaciones para desactivar cualquier tipo de cambios de fondo en el arranque de esta semana,