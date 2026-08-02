Por la 3ª fecha de la zona B del Torneo Clausura 2026, Racing perdió ante Tigre 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje del mundialista Yael Falcón Pérez, en medio de un clima caliente en el estadio que explotó en contra de la dirigencia que encabeza Diego Milito.

Comienzo muy parejo en las acciones, pero el visitante golpeó primero a los 19 minutos en los pies de Gonzalo Martínez. El Pity recuperó la pelota en la salida del dueño de casa y corrió por la izquierda dominando la pelota. Apenas tocó el área sacó el remate al primer palo que se terminó colando por el ángulo del arco defendido por Facundo Cambeses.

Siguió mejor el conjunto que dirige Diego Dabove, que aprovechó todos los errores servidos por Racing. A los 26 minutos, Martín Garay sacó un remate débil de larga distancia y la pelota terminó picándole antes a Cambeses, quien no pudo desviar y lo terminó pagando caro.

El VAR salvó a Racing de la goleada en la primera parte porque el tanto de Ignacio Russo a los 44 fue anulado por una mano del delantero al momento de empujar la pelota tras un gran centro desde la izquierda.

El goleador tuvo rápida revancha porque a los 6 minutos del complemento aprovechó un gran centro de Martínez, de izquierda a derecha para ganarles a todos por el segundo palo.

Por la lesión de Matko Miljevic ingresó en la Academia el colombiano Duvan Vergara. El delantero aprovechó un centro largo de Matías Kraneviter para sorprender al arquero Felipe Zenobio, con 25 minutos por jugar.

De poco le sirvió el descuento a una Academia que pagó carísimos todos los errores y retrocedió en cuanto a su imagen colectiva de lo hecho en los partidos previos. Por el lado del visitante, Tigre afianzó su buena semana que incluyó también el pasaje en Copa Sudamericana.

Síntesis

Racing 1: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matko Miljevic; Lautaro Díaz, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Tigre 3: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Goles: PT 19' Martínez (T), 26' Garay (T). ST 6' Russo (T), 20' Duvan Vergara (R).

Cambios: ST al inicio Ulises Ortegoza por Tello (R), Marco Di Cesare por Colombo (R) y Ezequiel Cannavo por Martirena (R), 13’ Duvan Vergara por Miljevic (R), 22' Elías Cabrera por Martínez (T), 31’ Elías Torres por Díaz (R), 37’ Alfio Oviedo por Saralegui (T) y Federico Álvarez por Russo (T), 40’ Gonzalo Requena por Elías (T) y Santiago González por Laso (T).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Juan Domingo Perón. Avellaneda.

TV: TNT Premium.

La previa

El inicio del duelo está confirmado para las 20:30 y ya no contará con el excapitán Santiago Sosa que concretó su traspaso al fútbol de Brasil. El jugador tenía todo resuelto, pero debía esperar que se concrete la transacción al Vasco de Gama, quien mejoró las garantías presentadas.

El monto de la operación por Sosa ronda los 8 millones de dólares, que seguramente serán utilizados por la dirigencia de Racing para reforzar la plantilla. Juan Pablo Voyvoda, el nuevo técnico de la Academia, ha tenido un inicio positivo en su ciclo y buscará dar otro paso firme ante su gente.

Matko Miljevic, el enganche de Racing que trajo Gustavo Costas, pero rinde mejor con Juan Pablo Vojvoda.

Tigre, que sólo ha jugado la primera fecha y perdió, viene de clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana, después de dejar en el camino a Nacional de Uruguay como local.

Dirigido por Diego Dabove, el Matador no contará con David Romero, el delantero que quiere Boca, pero tiene ofertas superiores desde Arabia, Italia y España.