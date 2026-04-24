San Lorenzo llega a la cancha de Platense con la necesidad de sumar por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 para no perder terreno en la pelea por llegar a los playoffs, en uno de los partidos nocturnos del viernes a las 21:15 y con presencia de público visitante.

Hernán Mastrángelo será el juez de una velada que puede marcar el destino de uno de los grandes del fútbol argentino, octavo en la zona A, última plaza para llegar a los mano a mano por la definición del título.

El Calamar, mientras tanto, divide su atención entre el certamen local y la Copa Libertadores, experiencia internacional que lo mantiene ocupado mientras no puede descuidar la suma de puntos para incrementar promedio y no poner en riesgo el futuro en el mediano plazo.

Para la visita sumó muy poco el último empate sin goles como local versus Vélez. Más allá de la rivalidad con El Fortín, el punto dejo sabor a poco pensando en la tabla de posiciones.

Gabriel Álvarez, el técnico de San Lorenzo.

En este sentido, la derrota de defensa y Justicia ante Boca el jueves por la noche (4 a 0) fue una muy buena noticia porque el Halcón quedó a dos de distancia y con un juego menos. Pero el Marrón está a sólo 3 e Instituto (juega el domingo como visitante ante Newell’s a 2).

Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Matías Reali; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.