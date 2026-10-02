¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Susto en el country Saint Thomas

Se incendió la casa de Leandro Paredes en Canning: qué provocó el fuego y cómo terminó todo

La casa de Leandro Paredes en el country Saint Thomas de Canning sufrió un incendio durante la madrugada del jueves. El fuego se originó por una batería y no hubo heridos.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 09:09
PUBLICIDAD
Se incendió la casa de Leandro Paredes en Canning

La casa de Leandro Paredes, figura y capitán de Boca, sufrió un incendio durante la madrugada del jueves. Afortunadamente no pasó a mayores y no registró heridos.

Al inmueble del jugador y capitán de Boca Juniors, ubicado en el country Saint Thomas Este-Oeste, en Canning, acudió una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría. El cuartel está a unos 11 kilómetros del barrio privado.

Se incendió la casa de Leandro Paredes en Canning

El origen del fuego

Según se pudo averiguar, el fuego se originó por una batería en la parte superior de la propiedad. El trabajo rápido de los bomberos ayudó a que las llamas no se propagaran a los demás ambientes de la vivienda.

Por fortuna, solo fue un susto. Sin más inconvenientes al respecto, se espera que Paredes sea titular esta noche en el enfrentamiento entre Boca y Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura, a disputarse en La Bombonera

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD