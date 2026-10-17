Por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Vélez recibe a Gimnasia de Mendoza desde las 20. El Fortín buscará recuperarse de la derrota ante Lanús y volver al triunfo en el estadio José Amalfitani. El Lobo mendocino, por su parte, llega entonado tras vencer a Newell’s y buscará sumar para mantenerse entre los ocho mejores de la Zona A.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega a este compromiso después de caer por 2-0 frente a Lanús, resultado que puso fin a su invicto en el campeonato. Pese al traspié, el Fortín se mantiene en los primeros puestos de la Zona A, con 21 puntos en 12 presentaciones, producto de cinco victorias, seis empates y una derrota.

Con el objetivo de volver a sumar de a tres, Vélez intentará aprovechar la localía y recuperar la contundencia ofensiva que mostró durante buena parte del torneo, y sostenerse en la pelea por el primer puesto de la tabla anual. Para este encuentro, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini aparecen entre las bajas por lesión, según los reportes previos al partido.

Ronaldo Martínez, el goleador de Vélez en la competencia.

por otro lado, el conjunto mendocino afrontará una visita exigente, aunque con el impulso de haber conseguido una victoria en la fecha anterior. Gimnasia derrotó 1-0 a Newell’s y cortó una racha de cuatro encuentros sin ganar. El triunfo le permitió llegar a los 20 puntos y ubicarse en el sexto puesto de la Zona A, a una unidad de Vélez. El equipo buscará sostener la solidez defensiva y mejorar su rendimiento fuera de casa, una de las cuestiones que deberá resolver para continuar en la pelea por la clasificación.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta al Torneo Apertura 2026, cuando Gimnasia de Mendoza venció a Vélez por 3-2 en un partido atractivo y con cinco goles, donde la visita había iniciado arriba por 0-2.

Probable formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Arias o Alex Verón, Juan Cruz Policella, Thiago Aguirre; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Shelotto.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Matías Vargas, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Datos del partido:

Horario: 20

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Nahuel Viñas