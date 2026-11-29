Enorme expectativa en Cipolletti por la semifinal revancha del equipo rionegrino ante Sarmiento de La Banda que se pone en marcha a las 17 por el Torneo Federal A.
Fernando Marcos de Bahía Blanca tendrá a su cargo las acciones de una serie que comenzó hace una semana en Santiago del Estero con el empate 0 a 0 entre ambos.
Por su mejor clasificación, Cipo cuenta con la ventaja deportiva, por lo que alcanzará con el empate para ponerse de cara a una definición por el ascenso ante el mejor de Olimpo y Douglas Haig que se enfrentan en Bahía Blanca desde las 20.
Momentos Claves
Final del primer tiempo
Punto final a la primera parte en La Visera. Con gol de Peralta, gana Cipolletti ante Sarmiento de La Banda y de esta manera se mete en una nueva final por el ascenso a la Primera Nacional.
Gol de Cipolletti
Nicolás Peralta a los 46 minutos del primer tiempo, el delantero del equipo rionegrino tomó el rebote del arquero Juan Mendonca tras el remate de Andrés Almirón.
Media distancia
Obregón intentó de media distancia para el equipo rionegrino a los 39 minutos. Buen primer tiempo del 10.
Dos amarillas tempraneras
A los 33 minutos, el dueño de casa ya tiene amonestados a sus dos marcadores laterales: Nicolás Trejo y García.
Partido parejo y cerrado, con pocas aproximaciones a los arcos.
Pausa de rehidratación
Pausa de rehidratación. A los 23 minutos, se detuvo el partido por el intenso calor. Los equipos a los bancos para
Cipo estuvo cerca del primero
A los 21 minutos se hizo presente el juego ofensivo de Cipolletti. Nehuén García y Brandón Obregón combinaron en mitad de cancha y el remate de Federico Acevedo se fue cerca del arco visitante.
La formación de Sarmiento de La Banda
Juan Mendonca; Cristian Díaz, Carlos Núñez, Marcos Sánchez, Axel Ochoa; Nicolás Juárez, Maximiliano Arriola, Ramiro Véliz, Luis Perrone; Matías Díaz, Enzo Gutiérrez. DT: Julio Díaz.
Lleno total
Gran marco de público en La Visera y más de 36 grados de temperatura.
La formación de Cipolletti
Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Brandon Obregón, Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabían Enríquez.
Comenzó el partido
Bajo un intenso calor, ya se juega en cancha de Cipolletti.