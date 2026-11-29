Enorme expectativa en Cipolletti por la semifinal revancha del equipo rionegrino ante Sarmiento de La Banda que se pone en marcha a las 17 por el Torneo Federal A.

Fernando Marcos de Bahía Blanca tendrá a su cargo las acciones de una serie que comenzó hace una semana en Santiago del Estero con el empate 0 a 0 entre ambos.

Por su mejor clasificación, Cipo cuenta con la ventaja deportiva, por lo que alcanzará con el empate para ponerse de cara a una definición por el ascenso ante el mejor de Olimpo y Douglas Haig que se enfrentan en Bahía Blanca desde las 20.