Luego de la carrera Sprint que ganó Lando Norris con McLaren y el décimo lugar que lo encontró a Franco Colapinto con Alpine, llega el momento de clasificar en Miami, sede de la 4ª fecha de la temporada de Fórmula 1.

El italiano Kimi Antonelli vuelve a convertirse en el tiempo de referencia, por ahora lidera la Q2 con un tiempo de 1 minuto 28 segundos y 352/1000 al volante de un Mercedes Benz. Colapinto llegó a figurar quinto, pero el paso de los segundos con el resto de la grilla lo reubicó rápidamente en el puesto 8. Por ahora le alcanza, pero irá por un intento más.

17:31 se abre la Q2.

17:18 Kimi Antonelli con Mercedes Benz se queda con la mejor vuelta en la primera ventana. El italiano clavó los cronómetros en 1 minuto 28 segundos y 653/1000. Todos los autos están calzados con compuestos blandos de cara a la Q2 en la que Colapinto logró meterse por su noveno lugar a 887/1000. Gabriel Barteletto con Audi, Sergio Pérez y Valttieri Bottas con los Cadilacs, más Lance Stroll y Fernando Alonso con Aston Martin y Arvid Lindblad de Red Bull se quedaron afuera en el primer corte.

17:14 A falta de 6 minutos para que se cumpla la primera ventana de clasificación, Colapinto se ubica 10°, a 818/1000 de Max Verstappen que sigue siendo la referencia con tiempo de 1 minuto 29 segundos y 99/100.

Verstappen con Red Bull salió con todo desde el arranque y con una vuelta por debajo del minuto y 30 segundos marca la primera tendencia de la tarde. Franco Colapinto salió a dar el primer intento, pero no lo completó y se metió nuevamente en boxes. El primer objetivo será terminar entre los mejores 16 para pasar a Q2.

Expectativa alrededor del número 43 de cara a un lugar en la grilla para la carrera del domingo en la que se espera lluvia en La Florida, por eso será importante una muy buena vuelta rápida para ver los semáforos lo más cercano posible en la largada de la final.

Luego de un octavo lugar en las salidas del viernes, la carrera corta del sábado al mediodía dejó un sabor agridulce en el box del argentino que perdió dos lugares en 19 vueltas y no concretó una destacada largada. En los primeros metros, un toque con el Red Bull de Max Verstappen lo llevó a perder en el radio de giro y esos metros fueron determinantes en su ubicación final.

Los papayas

Por el momento, el dominio del fin de semana viene siendo de los McLaren. A la victoria del británico se sumó el segundo lugar que quedó en poder de Óscar Piastri.

Lando Norris y Óscar Piastro dominaron la carrera Sprint de Miami con los McLaren.

Recién en el tercer puesto apareció la principal amenaza de los autos papayas con la aparición de la Ferrari de Charles Leclerc.

Alpine, además del décimo puesto de Colapinto en Sprint, sumó el octavo lugar de Pierre Gasly que sigue posicionado al francés por delante del sudamericano.

De todas maneras, la clasificación será diferente y cualquier cosa pueda suceder.