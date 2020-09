Intendentes y el dilema de recaudar o restringir

Desde esta semana el escenario en la provincia de Neuquén será muy distinto al que estábamos acostumbrados. Los comerciantes, de base, les ganaron la pulseada a los representantes de cada cámara provincial en el pretendido aval a las medidas restrictivas impulsadas desde Nación y avaladas, a regañadientes, por el gobierno provincial.

Fueron los pequeños comerciantes los que tomaron la posta y exigieron a los intendentes avanzar en horarios de apertura y de circulación vehicular que permitan mejorar los índices de venta. Caso contrario el pago de tasas municipales iría en descenso paulatinamente. De cada 10 comercios, en las actuales circunstancias, en diciembre la mitad cerraría sus puertas definitivamente.

En medio del revuelo, los anticuarentena “macristas” hicieron su negocio y metieron leña al fuego potenciando un nuevo banderazo en contra de las autoridades de turno, léase nacional y provincial. Los intendentes, con sus cajas diezmadas, no tuvieron más alternativa que adherir a la queja de los comerciantes y comunicar que “de ahora en más, las restricciones horarias en el tránsito vehicular y en la atención de los comercios serán decisiones autónomas inherentes al gobierno local”. La cita es aproximada en el tenor que la mayoría de los intendentes, de las principales ciudades de la provincia, se lo comunicaron a las autoridades del Comité de Emergencia Provincial.

Salvo Villa La Angostura, en donde se espera un incremento de casos positivos importante para las próximas semanas; el resto de las comunas se encolumnaron detrás de la decisión que la semana pasada adoptaron Zapala y Plottier.

El sábado último Cutral Co, Plaza Huincul y Neuquén confirmaron que irán en la misma sintonía. “Billetera, mata galán”, dice el refrán. En este caso los comerciantes con su necesidad de recuperar sus ventas hicieron valer su peso ante los caciques comunales. “Sin extensión horaria, no hay actividad. Sin actividad, no hay ventas. Sin ventas, no hay pago de tasas municipales”, se sinceraron los comerciantes de base ante el intendente capitalino, Mariano Gaido.

El clamor llegó a oídos del COE provincial a modo de anticipo de lo que el viernes a la noche ya sería un secreto a voces. La capital provincial regresaría a los horarios de circulación permitidos hasta hace una semana atrás. El cronograma establece vía libre de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas. Los comercios gastronómicos podrán extenderse hasta las 22.00. La decisión y los detalles de otras medidas serían comunicadas, por las autoridades municipales capitalinas, entre lunes y martes.

Catarsis en Zoom

El viernes por la tarde el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, encabezó una reunión junto a integrantes de su gabinete de ministros, intendentes, legisladores provinciales, nacionales e integrantes del Poder Judicial.

La “asamblea virtual” sirvió para que el ministro Jefe de gabinete, Sebastián González, trazara un pormenorizado informe sobre la situación sanitaria en la provincia. El diagnóstico era el esperado. El virus avanza sin límites en cada rincón de la provincia. Los mandatarios comunales aceptaron y avalaron cada palabra del Jefe de Gabinete pero dejaron en claro que la presión de los comerciantes y los vecinos se hace sentir cada vez que se habla de restricciones horarias.

De la reunión del viernes quedó claro que cada intendencia elevará al COE provincial su plan de acción quincenal. Las recetas impartidas desde Nación con aval provincial, quedarán supeditadas al respaldo o rechazo de cada COE local. Las barajas se tiraron sobre la mesa. Los intendentes serán los responsables de cada medida local. También recaerá sobre ellos la responsabilidad sobre el éxito o fracaso del rumbo elegido.

El debate en la provincia de Neuquén entre el ejecutivo provincial y los intendentes es similar al que hace algunas semanas atrás se dio a nivel nacional entre el presidente Alberto Fernández; el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Abrir o no la cuarentena fue el dilema. Larreta logró imponer su autonomía en las decisiones y en los últimos registros dados a conocer por el ministerio de Nación, se nota una mejoría en la performance porteña en nivel de contagios.

En la ciudad de Neuquén se piensa en un esquema similar al modelo Larreta. Convivencia absoluta entre la actividad comercial y las restricciones horarias, consensuadas localmente, de manera de no atentar contra las medidas sanitarias impartidas desde Nación y Provincia. La misma actitud asumiría el resto de los intendentes del Área Metropolitana Neuquén, Confluencia, zona Centro y Sur de la provincia.

Señales positivas

A modo de dato, en las últimas horas se conocieron las bondades de un tratamiento que acelera la recuperación de los pacientes COVID19 y evitaría que llegaran a la utilización de los respiradores artificiales. El procedimiento, Ibuprofeno Inhalatorio, se aplica con éxito, desde hace algunos meses en las provincias de Córdoba, Jujuy y Salta. Autoridades sanitarias y de clínicas privadas de Neuquén habrían tomado contacto con representantes de la Fundación Respirar de Córdoba para interiorizarse sobre el tema y buscar la forma de poder aplicar el tratamiento alternativo con pacientes locales.

Fuera de la agenda sanitaria hay que destacar las decisiones comunicadas por YPF al gobierno de la provincia, en su plan de reactivación en Vaca Muerta. La semana pasada confirmó el montaje de siete equipos que estarán ubicados en Loma Campana, El Orejano, Bandurria Sur y Narambuena. Los “fierros” ya fueron trasladados y estarían siendo ensamblados. Se trata de tres equipos de perforación, dos de terminación y fractura y dos workover. El número de equipamiento reactivado irá en aumento en la medida que las compañías productoras de hidrocarburos y los gremios del sector logren un nuevo acuerdo en el marco de la actual conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Nación. Es muy posible que esta semana surjan novedades. Las conversaciones por afuera de la conciliación son moneda corriente y sobre la tarde noche del último sábado se dejó trascender que la reunión de esta semana sería clave para el éxito de la mediación.

De la mano de los primeros pasos en la mentada, y esquiva, reactivación de Vaca Muerta el gobierno de la provincia presentó en sociedad la constitución de la Agencia Provincial de Ciencia Tecnología e Innovación. En la agenda oficial de gobierno, para Omar Gutiérrez se trata de “un tema central”, de acuerdo a lo comentado a este cronista, por un inmediato colaborador político del mandatario neuquino. Según la misma fuente en breve se estará presentando el proyecto de ley, para que “el ente quede conformado antes de fin de año”. Según el borrador del proyecto el objetivo es “apalancar desde la ciencia el desarrollo productivo y económico de toda la provincia”. En la iniciativa se distinguen protagonistas principales como gobiernos, provincial y municipios, empresas y universidades públicas y privadas.

En la ciudad de Neuquén, el Polo Tecnológico impulsado por el gobierno municipal, avanza a paso firme. Se trata de la construcción de tres torres que albergaran a empresas desarrolladoras de tecnología para distintas disciplinas. Una de las naves estará destinada al equipo de investigadores y científicos de la Universidad Nacional del Comahue y su construcción será financiada por el municipio capitalino. Inicialmente, solo en cuestión edilicia se está hablando de una inversión de más de mil millones de pesos. Los contratos ya fueron firmados y al menos uno de los jugadores del sector privado estaría en condiciones de comenzar con las obras antes de fin de año.

Lo apuntado es una señal de que los gobiernos deben profundizar sus acciones en temas de agenda que hacen al desarrollo y generación de puestos de trabajo.

Señales positivas que comienzan a dar forma a un nuevo amanecer en medio de tantos gritos de guerra, promesas de venganza y advertencias varias.