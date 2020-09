La Angostura volvió a Fase 1 y "estallaron" los comerciantes

El pasado lunes Villa La Angostura volvió a la Fase 1 tras confirmar un nuevo caso de Covid-19. La medida se tomó para investigar los contactos estrechos de una mujer contagiada. La decisión tomada por el intendente Fabio Stefani de endurecer y volver con las medidas de restricción enfureció a los comerciantes de Villa, quienes criticaron duramente la gestión y la falta de previsión para quienes "sostenemos la economía y ya no tenemos espaldas", dijeron.

"Nosotros estábamos en una Fase 4 con una actividad medianamente normal, no se podía ir a Bariloche ya que lo tenemos vedado, lo aceptamos, porque allá hay contagio comunitario. Estábamos en aislamiento, hisopando y con casos cero. De repente apareció un caso e inmediatamente nos vuelven a Fase 1, el intendente tomó la decisión sin consultarlo con nosotros", manifestó con enojo en la noche de este miércoles Mónica González, presidenta de la Cámara de Comercio local al Noticiero Central 24/7 Noticias.

"Trabajar con las cámaras, con las instituciones intermedias, que somos los que tenemos el capital de riesgo, somos los que pagamos las tasas e impuestos para sostener todo el aparato, mínimamente consultarnos. Nos volvimos locos", sostuvo con contundencia.

Este viernes los comerciantes de Villa La Angostura piensan abrir pese a la restricción

"Seguramente vamos a tener más casos, aunque quieran que estemos en una burbuja. Este virus es terrible y va a penetrar La Angostura y vamos a tener uno, dos hasta cuarenta casos más", manifestó González.

La gente tiene que aprender a vivir con este virus, con la higiene adecuada, el tapabocas permanente, respetar a rajatabla el protocolo.

Mónica manifestó que este tiempo de cuarentena obligatoria no se solucionó ́prácticamente nada ́: "Todos estos seis meses desde que empezó la pandemia supuestamente nos iban a preparar sanitariamente para cuando llegue algún caso, estamos con todas las condiciones y hete aquí que no tenemos nada resuelto". Además mencionó la falta de insumos en los nosocomios: "No tenemos nada en los hospitales, ni respiradores. Tienen que derivarnos hasta San Martín, a Neuquén, entonces me pregunto: ¿Para qué nos hiciste estar encerrados sin laburar seis meses?, para nada".

