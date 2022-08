El MPN Azul proyecta más allá de Koopmann

La nueva etapa que comenzó a construir el MPN Azul va más allá de la precandidatura a gobernador de Marcos Koopmann. Tal es así que, dentro de un tiempo, comenzará a proyectarse hacia un estamento clave y medular, que esta expresión del partido ha sabido valorar y desarrollar en toda su magnitud: el de las estrategias políticas, tanto con la gestión de gobierno como con la administración del poder, en el más amplio de los sentidos.

Quien hoy en día desempeña ese rol es el ex gobernador Jorge Sapag; el estratega, el que sabe aconsejar. Un hombre dialoguista, pero firme; un reflexivo armador de equipos, que se encontrará -una vez más- frente al reto de formar sucesores. No es que vaya a jubilarse. Nada de eso. Los dirigentes que llegan a ese nivel jamás lo hacen; y sobran ejemplos, incluso en el propio MPN: Don Felipe Sapag, el Ingeniero Pedro Salvatori y Jorge Sobisch. Los mismos que, en el mientras tanto, supieron y sabe cómo mirar por encima del horizonte electoral.

En el MPN son muy gustosos de decir que las elecciones más importantes son, siempre, las que vienen. Pero también se muestran presurosos en aclarar que el gran desafío radica en construir para las próximas generaciones, no sólo en función de las políticas de Estado, sino también del armado de cuadros que estén lo suficientemente capacitados para ejecutarlas tal como han sido concebidas.

Sapag demostró habilidad para ello. Durante su segundo mandado en la gobernación bendijo a los entonces ministro de Economía, Omar Gutiérrez e intendente de Chos Malal, Rolando Figueroa. Los impulsó a disputar los máximos cargos de representación partidaria: Gutiérrez a la presidencia de la Junta de Gobierno y Figueroa a la Convención. Derrotaron a la lista del dirigente petrolero Guillermo Pereyra, y potenciaron sus imágenes de cara a lo que inmediatamente vendría. Eso ocurrió en agosto de 2014 y apenas unos meses más tarde derrotaron a Jorge Sobisch en la interna por la candidatura a la gobernación. En el mismo semestre mandaron a la lona a dos de los históricos. Jaque mate.

Cuatro años más tarde, para la reelección de Gutiérrez, el compañero de fórmula fue Koopmann quien -como ahora puede apreciarse- comenzó a preparse para lo que vendría; es decir, para la interna en la que -hacia fin de año- enfrentará a Figueroa por la candidatura a gobernador de 2023. Si gana Koopmann y después gana las generales, será un gobernador de un solo mandato, ya que la Constitución Provincial no admite más que una reelección y, para ello, contempla a la fórmula de gobernador y vice como una unidad. Entonces los Azules ya deberían tener en carpeta los nombres de posibles sucesores. Así es; de hecho, se dice que los tienen.

¿Apresurado? Hacia afuera se dirá que sí y hacia adentro se sabrá que no. Tal es así que en reuniones entre aquellos que disfrutan de la política corrió con fuerza la versión de que Mariano Gaido, quien en 2023 irá en busca de su reelección en la Intendencia de Neuquén, pica en punta entre los potables Azules de cara a 2027. Se dice que su experiencia, el nivel de conocimiento en la población y el estilo de conducción lo ubican en una posición ventajosa; máxime si prolonga los aciertos de gestión en esta mega urbe, que garantiza un presupuesto como para administrarla sin mayores sobresaltos, tal como supo hacerlo Horacio “Pechi” Quiroga.

La otra posta, la que algún día deberá pasar Sapag parece más compleja, entre otras cosas porque no tiene reglas escritas ¿Buscará un sucesor natural? ¿Organizará una mesa chica de debates y consensos? Vaya a saberse, por lo pronto -en unas semanas más- tendrá un protagonismo institucional que muy probablemente contribuya a las construcciones y a la formación de nuevos dirigentes.

Este 21 de agosto el MPN irá a las urnas para la renovación de sus autoridades partidarias. Si todo sucede como se prevé, ni la lista Azul y Blanca (de los petroleros Pereyra y Marcelo Rucci) ni la Violeta (de Figueroa) presentarán candidatos, por lo que Gutiérrez será reelecto en la presidencia del partido y Sapag conducirá la Convención, y es precisamente en ese ámbito en que podrá transmitir sus experiencias y conocimientos.

Un hecho no es menor; por el contrario, es trascendente. Si bien es el estratega y le resulta difícil no concentrar la atención, Sapag apuesta a las construcciones horizontales. Ya se ha dicho desde estas mismas páginas que la de Koopmann es una candidatura blindada, no sólo por Sapag y por Gutiérrez sino también por Gaido, quien ya adelantó su voluntad de convocar a las municipales el mismo día de las provinciales, muy probablemente en marzo. Es un trabajo en equipo.

Distinto es el estilo de Sobisch, más personalista. A punto tal que su construcción de poder no priorizó la formación de herederos; sí de cuadros, pero no de herederos. Lo mismo Quiroga, cuya partida dejó un vacío de tal magnitud que aquellos que integran los partidos de Juntos por el Cambio, aún no han podido llenar. Más aún, hay quiroguistas que ocuparon cargos importantes junto a “Pechi” y que ahora analizan la posibilidad de encolumnarse detrás de la candidatura de Gaido, bajo el formato de colectora. Se trata tanto de los funcionarios Gastón Contardi y Cristian Haspert, como de la directora del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Ivana Quiroga (una de las hijas de “Pechi”).

En fin, aquel camino por el que, dentro de un tiempo, comenzará a transitar el MPN Azul para garantizar la continuidad de su rendidor laboratorio de estrategias, será paulatino, sistemático y preciso, con la tranquilidad de que será el propio Sapag quien conduzca esos pasos, en compañía de los referentes del más alto nivel.