Protestas en rutas y reclamos de seguridad

La semana previa a los comicios presidenciales fue intensa, no sólo en materia de inseguridad (en la ciudad de Neuquén) sino también de protestas. Las hubo en la Ruta 151, donde productores del Alto Valle realizaron una marcha en reclamo de una ley nacional frutícola. Por su parte, trabajadores del ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén cortaron la Ruta 22, a la altura de Arroyito, y les generaron múltiples complicaciones a quienes transitaron por el lugar. Se quejaron de una supuesta “obstrucción deliberada” en el proceso de concursos y nombramiento de personal. Pero eso no es todo, sino que hubo más; como el presupuesto de la Justicia neuquina y las quejas de los farmacéuticos rionegrinos. Veamos.

El presupuesto de la Justicia

Durante la semana, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Neuquén resolvió por unanimidad (sin disidencias) su Presupuesto 2024 y lo envió a la Legislatura, para su tratamiento. El cálculo se fijó en 102.500.000.000 pesos (un 67% por encima del Presupuesto 2023) y se ajustó a las variables de esta economía plena de incertidumbres. No obstante, los jueces del Máximo Tribunal neuquino estimaron que 62.113.627.043 pesos provendrán de la coparticipación federal y 38.786.372.957 pesos de aportes del Tesoro provincial. Al tiempo que los recursos propios llegarán a los 1.600.000.000 pesos. La planta de personal se estimó en 2.518 puestos: 57 de ellos temporarios y el resto permanente . Precisamente este ítem, se llevará más del 90% del gasto, ya que se estima una erogación de 91.900.000.000 pesos.

La inseguridad no da tregua

La Comisión Vecinal del barrio Huiliches de la ciudad de Neuquén reclamó medidas concretas para garantizar la seguridad de los vecinos y la protección de sus propiedades. En una entrevista que le realizaron en la AM550 y en 24/7 Canal de Noticias, la presidenta de esa Comisión, Flavia Romero, se quejó de los robos en domicilios, comercios y vehículos. Dijo que, “lamentablemente, también el trabajo de repartidores se ve afectado por la delincuencia”. La dirigente vecinal consideró que la Comisaría 21 y la Policía en general enfrentan limitaciones de recursos, lo que resultó en una disminución de la presencia policial en el barrio. Eso sumado al incremento del delito, hacen que la situación se torne compleja.

Expulsaron a otra policía

El gobierno provincial neuquino expulsó a otra policía. Ahora se trata de una ex suboficial que acumuló variadas sanciones en tan sólo un año y que aún tiene un sumario en su contra, pese a que ya no pertenece a la Institución y a que devolvió el arma, la credencial y los demás elementos que le habían confiado, en la división de Tránsito de Villa Obrera de la ciudad de Centenario. La destitución por cesantía recayó sobre la ex cabo Valeria Soledad M., clase 1986, y la sanción quedó supeditada al eventual agravamiento de su situación, producto del sumario que todavía le sigue la dirección de Asuntos Internos. En el expediente administrativo consta que entre el 7 de diciembre de 2021 e idéntica fecha de 2022, esta mujer acumuló un total de 74 días de arresto policial, producto de sus indisciplinas reiteradas. L a purga en la Policía neuquina es constante, tanto entre los agentes y suboficiales como entre los oficiales .

No hay remedio

Las farmacias de Río Negro enfrentan dificultades económicas significativas que amenazan con afectar al acceso a medicamentos esenciales por parte de la población. Se requirió una colaboración efectiva entre las partes involucradas, incluidos los proveedores y las obras sociales, para garantizar soluciones a largo plazo y mantener un sistema de atención médica funcional y de calidad. En una entrevista que le realizaron en la AM550 y en 24/7 Canal de Noticias, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, Roberto Zgaib, dijo que “las farmacias tuvieron que lidiar con plazos de pago que iban desde 15 a 30 días, mientras que los costos de los medicamentos aumentaban constantemente” y advirtió que esta situación se torna insostenible.

La salud en terapia

Los trabajadores de la salud nucleados en ATE Río Negro volvieron a manifestarse en reclamo de mayor presupuesto y de personal en los hospitales públicos. Durante la semana llevaron adelante una jornada de protesta y concientización de la importancia de la salud pública. La intención fue la de visibilizar los problemas que enfrenta el sistema sanitario, a través de la atención en las calles de las principales ciudades rionegrinas donde midieron la presión arterial, glucosa en sangre, el factor sanguíneo y los signos vitales como la frecuencia cardíaca, respiratoria y la temperatura corporal . La medida es parte del plan de acciones iniciado la semana pasada con un paro en los 36 hospitales, que los hospitalarios aseguran continuará las próximas semanas.

Amenazas de bombas

El edificio de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires sufrió una amenaza de bomba que provocó la evacuación. Eso ocurrió 24 horas después de que sufrieran amenazas similares las embajadas de Israel y de los Estados Unidos . La Policía Federal realizó cortes de calles y evacuaciones; luego informó que no se encontraron explosivos. Sobre los correos electrónicos que llegaron a las dos embajadas, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que por la mañana se detuvo a un sospechoso en la zona de Don Torcuato, partido de Tigre, y se le abrió una causa por “intimidación pública”. Las amenazas estuvieron relacionadas con la guerra entre Israel y la organización terrorista Hamas.

Los números de la pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la variación mensual de la canasta básica alimentaria durante el mes de septiembre. Luego de dos meses de una inflación mayor a los dos dígitos, el ente informó que la canasta alimentaria (CBA) aumentó un 13,2% mientras que la canasta básica total (CBT) se incrementó un 12,2%. Esta nueva suba de la canasta básica alimentaria implicó que, durante el mes pasado, un grupo familiar de dos adultos y dos menores necesitó más de 147.881 pesos para no caer en la indigencia. En cuanto a la canasta básica total, que calcula el precio de indumentaria, transporte y servicios aparte de los alimentos, implicó que ese mismo grupo familiar de referencia necesite 319.422 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza.